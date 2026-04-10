Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 10 de abril
Ayer la divisa oficial cerró a $1405 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1390 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1355,00Venta$1405,00
Dólar blue
Compra$1370,00Venta$1390,00
Dólar tarjeta
Venta$1826,50
Dólar CCL
Venta$1477,36
Dólar MEP
Venta$1420,86
Dólar mayorista
Venta$1381,00
Euro
Compra$1555,00Venta$1655,00
Este jueves el dólar oficial bajó cinco pesos y cotizó a $1405 para la venta. Por su parte, el blue se mantuvo a $1390 para la misma operación.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró el jueves 9 de abril a $1355 para la compra y a $1405 para la venta.
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