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Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 10 de abril

Ayer la divisa oficial cerró a $1405 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1390 para la misma operación

A cuánto cotiza el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)
A cuánto cotiza el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)Gemini

Cotización del dólar de hoy

Este jueves el dólar oficial bajó cinco pesos y cotizó a $1405 para la venta. Por su parte, el blue se mantuvo a $1390 para la misma operación.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

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¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró el jueves 9 de abril a $1355 para la compra y a $1405 para la venta.

Por Agustina Parise
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