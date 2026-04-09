Para evitar que el dólar siga bajando, el BCRA hizo la mayor compra de reservas del año

El Banco Central (BCRA) intensificó hoy sus intervenciones de compra en la plaza cambiaria local al alzarse con US$281 millones, cifra equivalente al 79,5% del total negociado —unos US$353 millones en contado— durante la jornada.

Concretó de este modo la mayor adquisición diaria en lo que va del año y la más abultada desde los US$326 millones capturados el 7 de febrero del año pasado, es decir, poco más de 14 meses atrás.

BCRA tiene su mejor rueda en el año y compra USD 281 millones llevando las compras del año a USD 4.964 millones pic.twitter.com/wJegWCKemN — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) April 9, 2026

El inédito nivel de intervención deja a la vista una razonable preocupación oficial por la tendencia a la apreciación del peso, en un contexto en el que muchas actividades -en especial, las más intensivas en demanda de empleo- no dejan de caer. Esto encarece cada vez más algunos precios locales medidos en dólares colocándolos al nivel de lo que décadas atrás se llamó la “plata dulce”.

El caso más representativo es, quizá, el de las naftas, que hoy se comercializan a un equivalente de US$1,50 por litro, cuando la relación histórica que podría considerarse “de equilibrio” rondaba US$1.

Además hay que recordar que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, durante su última participación en el programa Las tres anclas, que se emite por el canal de streaming oficialista Carajo, blanqueó que considera que “si el Banco Central no comprara US$100 millones por día, el dólar estaría a $1100″.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en Carajo Captura

La sostenida intervención llegó en una jornada que los operadores describieron como claramente marcada por la oferta de divisas. “El billete mayorista abrió a $1388, pero fue presionado sostenidamente hasta alcanzar un mínimo intradiario de $1380. En ese nivel encontró cierto sostén y, hacia el final, logró una leve recuperación para cerrar en $1381”, describió Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Con la abultada compra del día, el BCRA ya lleva adquiridos US$582 millones en las primeras jornadas hábiles de abril, y acumula un total de US$4964 millones en lo que va del año, cifra que representa casi el 50% de la meta mínima de US$10.000 millones fijada para 2024.

Sin embargo, muy poco de ese monto queda en sus reservas. Los números del primer trimestre muestran que el 82% de lo comprado se destinó a abastecer la demanda del Tesoro Nacional, para atender pagos de deuda a bonistas y organismos internacionales, como advirtió recientemente LA NACION. Esto implica un incumplimiento de las metas de acumulación comprometidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y retrasa los desembolsos previstos.

“Si bien el BCRA mantiene un ritmo comprador robusto, la dinámica de egresos de divisas actuó como un factor de drenaje que limitó la recomposición del balance de la autoridad monetaria. En consecuencia, las reservas netas cayeron durante este período, evidenciando la diferencia entre comprar divisas y efectivamente acumularlas”, señaló por caso hoy un informe de la Fundación Mediterránea.

El cálculo, sin considerar los pagos de deuda que vienen Compumar

Desde allí, al 8 de abril, estimaban un saldo negativo en US$229 millones para esa tenencia (que con la compra del día pasaría levemente a positivo), pero que se ajusta a -US$1530 millones si se contemplan las obligaciones derivadas del Bopreal. “En términos acumulados para 2026, estos guarismos implican una contracción de US$1850 millones”.

Claro que si se usa el criterio más restrictivo que aplica para esa determinación el FMI la cuenta sigue siendo negativa en más de US$10.000 millones que considera los pagos de deuda comprometidos a un año corto plazo.

El ingreso de lo adquirido en la jornada fue el principal impulso para que las reservas brutas del BCRA vuelvan a superar los US$45.000 millones, tras tres semanas de caída en las que habían tocado un piso de US$42.050 millones a fines de marzo.

Según el dato preliminar difundido, cerraron en US$45.152 millones, tras un aumento diario de US$375 millones, impulsado principalmente por las compras mencionadas y una nueva valorización de los activos en cartera.