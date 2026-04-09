El riesgo país volvió a caer y se acerca a los 550 puntos tras la tregua en Medio Oriente

El riesgo país bajó este jueves y lentamente se acerca a los 550 puntos básicos, uno de los valores más bajos en un mes. La reacción llegó luego de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego por las próximas dos semanas, aunque la fragilidad del pacto hizo que el resto de los activos transiten la rueda con cautela.

En la cuarta rueda de la semana, el riesgo país retrocedió 13 unidades y cerró la jornada en 557 puntos básicos (-2,28%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. De todos modos, el índice que elabora el JP Morgan todavía está lejos de los mínimos de enero, cuando tocó los 484 puntos básicos, momento en que parecía que el mercado internacional de deuda se reabría para la Argentina.

La baja del riesgo país es consecuencia de la suba que presentaron los bonos soberanos en dólares, luego de que se conociera que Israel y Líbano buscan sentarse a negociar tras los bombardeos de ayer. Los títulos Bonares treparon 1,44% (AL35D), mientras que los Globales avanzaron hasta 2,42% (GD46D).

“El trasfondo sigue siendo frágil y explica por qué el movimiento puede ser más táctico que estructural. La tregua no resuelve los principales focos de tensión: el conflicto en Líbano continúa abierto y podría escalar, el Estrecho de Ormuz (clave para cerca del 20% del comercio mundial de petróleo) aún no opera con normalidad y mantiene buques varados, y las condiciones del acuerdo siguen siendo ambiguas y difíciles de verificar", dijo Bautista Aboy, portfolio manager de Mills Capital. Hoy, el Brent cotizó a US$96,8, una suba del 2,16%.

Israel bombardeó el sur del Líbano pese al acuerdo de paz

Sin embargo, la fragilidad de la tregua en Medio Oriente hizo que la Bolsa porteña cerrara la jornada con una caída del 0,4%, hasta cotizar en 2.999.607 unidades (US$2030 al ajustar por los dólares financieros). En el panel líder, las energéticas fueron las más golpeadas de la jornada: Edenor encabezó las bajas con una caída del 4,9%, seguida por Transener (-4,2%) y Sociedad Comercial del Plata (-3,6%).

En Nueva York, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) tuvieron una jornada mayoritariamente en rojo, en contraste con la tendencia más positiva del mercado estadounidense. Los papeles de Edenor lideraron las bajas con un 5,5%, los de Cresud retrocedió 3,7% y los de TGS cedieron 2,9%.

Dólar hoy

En el mercado de cambios, este jueves prácticamente todas las cotizaciones tendieron a la baja. Este fue el caso del tipo de cambio oficial mayorista, que terminó la rueda a $1381,62, con un retroceso de $5,56 (-0,4%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista cerró a $1405 para la venta, también con una baja de $5 (-0,4%). En tanto, el precio promedio del mercado fue de $1409,92, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras del Banco Central.

Se espera que en abril y mayo se aceleren las liquidaciones del sector agroexportador y sumen oferta al mercado de cambios

Los tipos de cambio financieros operaron con caídas marginales. El MEP terminó en las pantallas del mercado de capitales a $1420,86, unos $4,09 menos que ayer (-0,3%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cerró a $1477,36, apenas $1,49 por debajo del cierre previo (-0,1%).

Resultó llamativo el valor del dólar que opera en la informalidad. Este jueves, el blue se negoció en las cuevas y arbolitos de la City porteña a $1390, mismo valor que ayer. Sin embargo, se consolida como el valor minorista más bajo del mercado de cambios.