Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 17 de abril

Luego del anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfoca ahora su viaje a esta capital en conseguir fondos para cubrir parte de los vencimientos de deuda de julio, que llegan a US$4300 millones. En ese sentido, el equipo económico busca obtener fondos de bancos privados con garantías de organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM) -que lo confirmó este jueves-, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a tasas más bajas que las que se podrían conseguir en los mercados internacionales, según señaló una alta fuente a LA NACION.