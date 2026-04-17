Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 17 de abril
Ayer la divisa oficial cerró a $1380 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1415 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1330,00Venta$1380,00
Dólar blue
Compra$1395,00Venta$1415,00
Dólar tarjeta
Venta$1794,00
Dólar CCL
Venta$1455,39
Dólar MEP
Venta$1401,31
Dólar mayorista
Venta$1358,00
Euro
Compra$1540,00Venta$1640,00
Tras el anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, se enfocó durante su viaje a Washington D.C. en conseguir fondos para cubrir parte de los vencimientos de deuda de julio, que llegan a US$4300 millones. En tanto, el dólar oficial cotizó a $1380 para la venta, mientras que el blue se mantuvo en $1415 para la misma operación.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
Luis Caputo negocia garantías con organismos multilaterales: busca conseguir fondos para el pago de deuda
Luego del anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfoca ahora su viaje a esta capital en conseguir fondos para cubrir parte de los vencimientos de deuda de julio, que llegan a US$4300 millones. En ese sentido, el equipo económico busca obtener fondos de bancos privados con garantías de organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM) -que lo confirmó este jueves-, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a tasas más bajas que las que se podrían conseguir en los mercados internacionales, según señaló una alta fuente a LA NACION.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este jueves 16 de abril a $1330 para la compra y a $1380 para la venta.
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