Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 18 de febrero
Tras los feriados de Carnaval, la cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el último día hábil; el viernes pasado, la divisa paralela cerró a $1440 para la venta y el oficial se ubicó a $1420 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1420,00Venta$1440,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,0
Dólar CCL
Venta$1485,34
Dólar MEP
Venta$1425,10
Dólar mayorista
Venta$1394,00
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
De cuánto fue la inflación de enero
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de enero 2026 fue del 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar el viernes pasado
Esta fue la cotización de cada una de las divisas el viernes 13 de febrero, que fue el último día hábil del mercado cambiario:
- Mayorista: $1394
- Oficial: $1420
- Blue: $1440
- Tarjeta: $1846
- MEP: $1425,10
- CCL: $1485,34
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el último día hábil?
La divisa minorista cerró el pasado viernes 13 de febrero a $1370 para la compra y a $1420 para la venta.
