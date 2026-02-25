Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este miércoles 25 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ejecuta una nueva jornada de acreditaciones bancarias este miércoles 25 de febrero. El calendario oficial determina la fecha de cobro para tres grupos específicos de ciudadanos según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Cronograma de pagos para este miércoles 25 de febrero

A continuación, el detalle de las prestaciones y los montos que se liquidan durante esta jornada:

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones y pensiones (superan el mínimo) 4 y 5 Haber mayor a $359.254,34 con tope de $2.417.441,64 Asignación por Embarazo 9 $103.276,21 Prestación por Desempleo 2 y 3 Según liquidación individual Asignación por Nacimiento (Pago Único) Todas $75.245,06 Asignación por Adopción (Pago Único) Todas $449.887,50 Asignación por Matrimonio (Pago Único) Todas $112.667,03 Asignaciones Familiares de PNC Todas Según escala de ingresos

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026

Los beneficiarios que perciben el haber mínimo accedieron a un total de $429.254,34 tras la integración del refuerzo económico, una suma que contempla un haber base de $359.254,34 más un bono de $70.000. Los jubilados con ingresos máximos perciben un importe de $2.417.441,64. Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) disponen de $357.403,47 en sus cuentas, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez alcanzan un monto final de $321.478,04.

El organismo mantiene activos los pagos para las Asignaciones de Pago Único. Los montos para estas categorías son de $75.245,06 por nacimiento, $449.887,50 por adopción y una suma de $112.667,03 por trámite de matrimonio. La categoría de cónyuge percibe un valor de $15.660,97. Estos beneficios están disponibles para todos los documentos hasta el 12 de marzo.

Fecha de cobro de Anses Shutterstock

Cómo consultar el día y lugar de cobro para las prestaciones de la Anses

Los ciudadanos que reciben prestaciones sociales verifican la información sobre su próximo pago a través de los canales digitales. El calendario de pagos mensual rige cada una de las acreditaciones. Los interesados completan una serie de pasos en la web oficial:

Ingresan a la página de la Anses.

Completan el formulario con el número de beneficio o de CUIL .

. Hacen click en el botón de consulta

Ya se encuentra disponible el cronograma de cobros del Anses

Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses

Los ciudadanos generan sus credenciales de acceso para operar en el portal Mi Anses a través de los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web institucional de la Anses .

. Aceptar las normas de seguridad para la operación en línea.

Validar los datos personales con el número de CUIL y el número de trámite del DNI.

Responder el cuestionario de verificación de identidad que propone el sistema.

Definir una contraseña que posea una extensión de entre ocho y 12 caracteres.

Integrar un componente numérico de forma obligatoria para la validación final de la clave.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Cómo solicitar el cambio del lugar de cobro

Los beneficiarios poseen la facultad de modificar la sucursal bancaria para la recepción de sus haberes. Esta gestión se habilita únicamente tras el cobro del primer mes en la entidad asignada por defecto. El trámite ocurre a través de Mi Anses o mediante una comunicación telefónica al número 130. La vía presencial también permanece disponible con la solicitud de un turno previo en las oficinas regionales.

El usuario selecciona la opción para cambiar el lugar de cobro dentro del menú de gestiones personales, para cargar los datos del nuevo destino, que puede ser una entidad bancaria distinta o una sucursal de Correo Argentino. El sistema procesa la solicitud y aplica el cambio para los ciclos de pago subsiguientes. Esta flexibilidad permite a los titulares elegir la boca de expendio más cercana a su domicilio actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.