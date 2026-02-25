Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este miércoles 25 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formaliza este miércoles 25 de febrero las transferencias en las cuentas bancarias de los titulares. La jornada resulta central para quienes perciben jubilaciones de la Anses, ya que el depósito contempla la actualización mensual.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy, miércoles 25 de febrero

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones que superan la mínima 4 y 5 Haber mayor a $359.254,34 con tope de $2.417.441,64

El calendario de pagos de la jornada determina que los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo cuyos documentos finalizan en 4 y 5 disponen de su dinero hoy. Este grupo pertenece al sector con mayores ingresos dentro del sistema de previsión nacional.

La distribución de recursos alcanza también a las asignaciones. Las personas que reciben la Asignación por Embarazo también tienen una fecha asignada este miércoles. El beneficio corresponde a los documentos que terminan en 9. Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo acceden a sus haberes durante la presente jornada. El turno de cobro es para los titulares con documentos que finalizan en 2 y 3.

La jornada habilita además el cobro de las Asignaciones Pago Único para todas las terminaciones de documento. Los trámites por matrimonio, adopción y nacimiento se encuentran disponibles desde el 10 de febrero y hasta el 12 de marzo. Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas perciben sus montos hoy. Este grupo tiene habilitado el cobro para todas las terminaciones de documento desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo.

Cuánto cobran los jubilados en febrero 2026

Los haberes previsionales tienen un ajuste del 2,85% en el segundo mes del año, una cifra que responde a la inflación de diciembre, que registró un 2,8%. El organismo toma el porcentaje con dos decimales para establecer el valor exacto de la actualización. El incremento modifica el monto de la jubilación mínima, las prestaciones contributivas y las pensiones no contributivas.

La escala salarial actualizada presenta los siguientes valores:

Jubilación mínima: $359.254,35

Jubilación máxima: $2.417.441,64

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48

PNC por Invalidez o Vejez: $251.478,05

El Gobierno nacional otorga un bono extraordinario de $70.000 para los sectores con menores ingresos. Esta cifra se mantiene sin cambios desde hace más de un año. El refuerzo se acredita junto a los haberes y se destina a quienes cobran la mínima, pensiones no contributivas o PUAM. Los beneficiarios con ingresos superiores al mínimo reciben un monto proporcional hasta alcanzar un tope de $429.254,35.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

El inicio del trámite jubilatorio requiere el acceso al sitio oficial de la entidad. El interesado ingresa en el apartado Mi Anses con su número de CUIL y la clave de la seguridad social. El sistema permite verificar la historia laboral y confirmar que todos los aportes se encuentren registrados.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si el usuario detecta faltantes en sus aportes, presenta la documentación de respaldo. Los comprobantes válidos incluyen certificaciones de servicios, recibos de sueldo o constancias de afiliación a obra social. El solicitante completa el formulario 6.18 para formalizar el pedido de prestaciones.

El proceso administrativo termina con la solicitud de un turno en una de las oficinas de atención. El día del encuentro, el beneficiario concurre con su documento nacional de identidad original. La entidad previsional analiza la documentación y otorga el beneficio según los requisitos de ley.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.