El dólar rebota tras tocar mínimos desde noviembre y el riesgo país se acerca a los 500 puntos

Los dólares arrancan la semana al alza, luego de que las cotizaciones cayeran a valores nominales que no se veían desde noviembre. Mientras tanto, el riesgo país se acerca nuevamente a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street trepan 3%, en una rueda marcada por un mejor clima internacional.

Este miércoles, el dólar oficial minorista se vende a $1425 en las pizarras del Banco Nación, equivalente a una suba de $5 frente al cierre anterior (+0,4%). El precio es prácticamente igual en el resto del mercado, ya que el valor promedio es de $1425,70, según el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1403,13, equivalente a un avance diario de $3,82 (+0,27%). Con el techo de la banda ubicado en $1592,79, actualmente la distancia es $189,66 (13,5%), una de las brechas más amplias desde julio del año pasado.

En cambio, los tipos de cambio financieros operan dispares. El dólar MEP aparece en pantallas a $1422,85, una baja de $0,75 frente al viernes pasado (-0,1%). El contado con liquidación (CCL) avanza $8 y se negocia en el mercado de capitales a $1465,78 (+0,6%).

Por otro lado, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) rebotan y se acoplan a la suba que presentan el resto de los índices accionarios estadounidenses, luego de que ayer cayeran por un clima internacional volátil. Hoy, los papeles de Central Puerto trepan 3,7%, seguidos por Mercado Libre (+2,7%), Edenor (+2,6%),Ternium (+2,3%) y BBVA (+1,8%).

Luego del fin de semana extra largo, el Merval abre con una caída del 0,6% y cotiza en 2.799.286 unidades, equivalentes a US$1912 al ajustar por el dólar contado con liqui (-1%). En el panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, las bajas son lideradas por Banco de Valores (-2,6%), Pampa Energía (-2,4%), y Transportadora de Gas del Norte (-2,2%).

El Merval no logra cortar con la racha de números en negativo Richard Drew - AP

“Esperamos que en las próximas semanas el dólar pueda rebotar un poco y que el Central siga comprando reservas sin problemas. En marzo hay estacionalmente menos demanda de pesos y más demanda de dólares, lo que puede generar algo de tensión en el mercado”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

Los bonos soberanos operan en verde, en gran parte de la curva de vencimientos. Los Bonares suben 0,43% (AE38D) y los Globales hasta 0,37% (GD35D). Esto lleva al riesgo país a retroceder cinco unidades y a ubicarse en 506 puntos básicos (-0,98%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

Los dólares rebotan, tras tocar mínimos que no se veían desde noviembre Freepik

“Esta semana el Merval parte con desventaja por la mala rueda que tuvieron los ADR locales ayer en el exterior, lo que podría condicionar el arranque cuando reabra la plaza local”, explicaron los analistas de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).