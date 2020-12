Las analistas aseguran que la posibilidad de acceder al dólar financiero más barato que el solidario se sostendrá sólo por algunos días. Para lograrlo se necesita tener cuenta (y los fondos necesarios) en un banco o fintech que opere con bonos Fuente: LA NACION

Javier Blanco Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2020 • 16:58

La necesidad de pesos que enfrentan las empresas, habida cuenta el cargado calendario de pagos que trae consigo el cierre del año, agregó presión bajista a los precios del dólar financiero, que ya venían en retroceso por la sostenida intervención que organismos públicos realizaron sobre el mercado vendiendo bonos para achicar la denominad "brecha cambiaria".

En la rueda de hoy, en un mercado que reanudó actividad tras un fin de semana XXL, el dólar MEP o Bolsa opera con una nueva baja del 1,7%, que lo lleva a cotizar por debajo de los $140 (promedia los $139,64). El contado con liquidación (CCL) ajusta otro 1,4%, al caer de $144,90 a 142,90.

Eso ocurre mientras, en paralelo, el dólar "solidario" sube de $143,10 a $143,96, al replicar el deslizamiento de $86,75 a $87,38 del minorista, que, a su vez, siguió el avance de $81,65 a $82,04 que anotó el mayorista férreamente regulado por el Banco Central (BCRA).

De esta manera, quien tenga dinero en cuentas bancarias y opere con entidades o fintech a su vez registradas como agentes de mercado (o con alianzas con algunos de ellos) están en condiciones de acceder de manera legal al dólar a un precios hasta 3% más barato.

El cálculo se realiza tomando en cuenta que para acceder al solidario necesitan tener "cupo" y sumar (considerando el 30% del impuesto PAIS y el adelanto del 35% en concepto de ganancias) $56,58 en total por los recargos.

Los analistas coinciden en señalar que la "temporada de oferta" está relacionada con el pico que tiene la demanda de pesos (por motivos transaccionales) en esta época del año. De allí que la califican precisamente de "temporada".

"Hay un pico de iliquidez por la elevada demanda de dinero que caracteriza a diciembre, pero la liquidez que inyectará a la plaza el Gobierno (vía emisión monetaria casi totalmente) en los próximos días le podrá un límite a esta oferta. Por eso creo que estos niveles están ya en lo que podríamos considerar un 'piso' o muy cerca del él", explica el analista financiero Salvador Di Stéfano.

"Lo que estamos viendo es básicamente consecuencia de la estacionalidad que tiene la demanda de pesos por pagos comprometidos de aguinaldos y vacaciones y gastos vinculados a las fiestas, y por la tutela que el Gobierno viene ejerciendo sobre el mercado. Esta pax cambiaria podría continuar y el veranito extenderse un poco si el BCRA avanza más en esmerilar además la brecha 'desde abajo'. Hay que observar que el crawling peg alcanzó la semana pasada un ritmo anualizado superior al 40%", apunta el economista Nery Persichini, de GMA Capital, quien sin embargo advierte que se trata de un equilibrio muy frágil "dado los desequilibrios fiscales y monetarios y el nivel crítico de reservas netas". "Cualquier ruido lo puede alterar", subraya.

Para Iván Carrino, de IC y Asociados, "es raro ver cotizaciones paralelas arriba de las cotizaciones oficiales infladas por los impuestos". Pero cree que esta situación, que "implica tener un mercado desdoblado más transparente", podría estirarse si el Gobierno muestra que va achicando el déficit fiscal y recupera la opción de cancelar adelantos transitorios como en octubre".

Di Stéfano, por el contrario, no duda de que se trata de un efecto muy transitorio que deriva del pico estacional en la demanda de dinero. Al respecto, aporta otro dato: "En unos días se levantan las restricciones que tenían los que compraron dólar ahorro en septiembre y por 90 días no podían comprar dólar MEP o CCL. ¿Qu van a hacer si persisten estos precios? Entonces, por juego de oferta y demanda, me parece que no estarán dadas las condiciones para que estas diferencias en las cotizaciones se mantengan", explica.

Según estimaciones de mercado, más de 2 millones de personas que compraron dólares en bancos y casas de cambio hace 90 días comenzarán a recuperar la posibilidad de demandar la divisa en operaciones que se cursen usando bonos o acciones como vehículos. Sobre ellas, hay que recordar, habían recaído a medidos septiembre tres meses de inhabilitación para operar dólar implícito en activos.

Esa cifra contempla a aquellos que no habían sido bloqueados y a los que aún continúen vedados por haber tomado créditos a tasa cero en la pandemia o ser beneficiados por los congelamientos de cuotas de créditos UVA, partiendo de los 4 millones de personas que accedieron al mercado antes de que se aumentaran las restricciones.

Conforme a los criterios de Más información