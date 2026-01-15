Ternium adquirió Tubos Argentinos por US$24 millones y suma capacidad

Ternium sigue de compras. Meses después de haber ampliado su participación en Usiminas y consolidado su control en Brasil, la siderúrgica del grupo Techint -comandada por Paolo Rocca- avanzó con una nueva adquisición para ampliar su capacidad industrial.

La compañía cerró la compra de Tubos Argentinos (TASA), propiedad del grupo chileno CAP, que de esta manera sale de la Argentina . La operación -informada a la Comisión Nacional de Valores- fue valuada en US$24,4 millones.

Según lo comunicado, la compra incluyó dos componentes. Por un lado, la adquisición de 44.148.349 acciones ordinarias -que representan la totalidad del paquete accionario con derechos de voto de TASA-; y, por el otro, la compra de los créditos que los accionistas vendedores mantenían con la empresa, por US$8,2 millones.

Tubos Argentinos tiene una planta en Buenos Aires y otra en San Luis

En paralelo, Ternium precisó que, previo a la operación, mantenía un crédito comercial con TASA por US$984.800, y que actualmente no registra deuda con la compañía adquirida.

Fundada en 1909 en la Argentina, Tubos Argentinos se posiciona como un centro de servicios industriales especializado en la fabricación de tubos estructurales livianos y pesados, tubos de conducción, perfiles y productos bajo norma API. También produce defensas viales y perfiles destinados a paneles solares, una línea que gana relevancia por el crecimiento de los proyectos energéticos y la demanda vinculada a la transición verde.

La compañía cuenta con dos plantas industriales: una en El Talar (provincia de Buenos Aires) y otra en Justo Daract (San Luis). Su nivel de ventas ronda las 42.000 toneladas anuales. Hasta esta operación, TASA integraba el portafolio del grupo chileno CAP, uno de los conglomerados minero-industriales más importantes de la región, especializado en hierro, acero y soluciones para la descarbonización, con presencia también en Perú.

Tras el cierre de la operación, Ternium designó a las nuevas autoridades de TASA. El directorio quedó integrado por José Esteban del Boca como presidente y director titular, acompañado por Renato Catallini - CEO de Ternium Argentina desde febrero de 2026-, Santiago Lesser y Darío Roberto Traverso como directores titulares. Fernando C. Moreno e Ignacio Mantilla fueron nombrados directores suplentes.

Ternium cambia de CEO

Después de más de dos décadas, Ternium tendrá nuevo gerente general en la Argentina. A partir del 1° de febrero, Renato Catallini asumirá la conducción ejecutiva de la compañía, en reemplazo de Martín Berardi, quien continuará como presidente del Directorio.

Ingeniero formado dentro del ecosistema Techint, Catallini comenzó su carrera como joven profesional en Techint Ingeniería y Construcción. Y luego acumuló más de 10 años de experiencia en el sector energético, en empresas como Transportadora de Gas del Norte, Nova Gas International, TransCanada Pipelines y TotalFinaElf.

En 2001 volvió al grupo y se incorporó como gerente general de Exiros Argentina, la compañía que centraliza el abastecimiento de las firmas. Un año después fue designado director de Operaciones, y en 2005 asumió como director general de Exiros. En agosto de 2007 pasó a Tenaris, donde lideró la cadena global de suministro, y desde 2012 ocupa el cargo de presidente de Tenaris Brasil.