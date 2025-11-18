El dólar opera en calma, pero las acciones caen hasta 6%, en plena incertidumbre global

Las acciones argentinas anotan la segunda rueda consecutiva en caída, en una jornada marcada por los números en negativo a nivel internacional ante la incertidumbre que hay en Wall Street con respecto a la inteligencia artificial. Sin embargo, los tipos de cambio financieros vuelven a retroceder y las cotizaciones oficiales operan en calma, en pleno boom por la colocación de deuda empresarial tras el resultado electoral de octubre.

En la segunda rueda de la semana, el dólar oficial minorista permanece estable en las pizarras del Banco Nación a $1415, el valor nominal más bajo desde mediados de octubre pasado. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1423,72, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1388,78, equivalente a una suba de apenas $1,92 frente al cierre anterior (+0,14%). Disipado el ruido electoral, esta cotización se encuentra a $116 de distancia del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica a $1504,98.

“El tipo de cambio oficial fue la variable que menos reaccionó al cambio de expectativas que dejó las elecciones. Si el mismo alcanzara el techo de la banda y el Banco Central tuviera que vender divisas, esto podría afectar negativamente el sentimiento de los inversores, aun cuando el BCRA cuenta con liquidez. Sin embargo, el acceso de los corporativos al mercado externo mitiga ese riesgo, ya que debería traducirse en una mayor oferta de dólares en el mercado de cambios y aliviar la presión cambiaria", explicaron desde Cono Sur Inversiones.

El dólar se ve favorecido por la colocación de deuda corporativa

Los tipos de cambio financieros operan a la baja. El dólar MEP cotiza a $1438,69, un retroceso de $9,24 con respecto al cierre previo (-0,7%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1476,14, unos $14,75 menos que el lunes (-1,2%).

En la informalidad de las cuevas que operan en la City porteña, el dólar blue se negocia a $1430, una caída de $5 frente al cierre anterior (-0,3%).

“¿Por qué baja el dólar? Nuestra hipótesis es que hay mayor oferta y demanda acotada. Si bien las empresas que colocan bonos no están obligadas a liquidar inmediatamente, hay ‘goteo’ (puede ser hasta el 50% de las colocaciones), en un contexto de menor dolarización y que ahora hay más cepo por las restricciones cruzadas minoristas. Además de que el Tesoro no está comprando, para ponerle un piso al dólar. Si el Tesoro compra más fuerte o se elimina la restricción cruzada de compras minoristas, habría algún rebote", dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

El dólar está a más de $100 del techo de la banda Camila Godoy

Clima internacional adverso

Esta tarde Nvidia reportará su balance trimestral, mientras que los inversores muestran incertidumbre con respecto a una posible burbuja de la inteligencia artificial. Esto provoca que los principales índices accionarios de Estados Unidos se tiñan de rojo, una tendencia que llega hasta los activos argentinos.

Por segunda rueda consecutiva, la Bolsa porteña corrige a la baja y este martes anota una caída de 3,1%, que la lleva a cotizar en 2.835.058 unidades (US$1920 al ajustar por el dólar CCL). El panel principal opera completamente en rojo, sobre todo los papeles de Sociedad Comercial del Plata (-6%), Banco Macro (-4,8%) y BBVA (-4,6%).

La misma tendencia se replica entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de BBVA retroceden 3,8%, seguidos por los de Banco Supervielle (-3,8%), Banco Macro (-3,6%), Grupo Financiero Galicia (-2,9%), Irsa (-2,7%) e YPF (-2,5%).

"Estoy cómodo con el precio del dólar": Luis Caputo, mano a mano con Luis Majul

“Estamos ante un contexto de elevada volatilidad en los mercados internacionales, con incógnitas sobre la marcha de la economía en Estados Unidos y la respuesta de la Reserva Federal (FED) en materia de política monetaria, además de algunos cuestionamientos sobre los niveles de valuación de las compañías de inteligencia artificial. A nivel doméstico, los inversores aguardan por algo más de color respecto de la política de acumulación de reservas, que en las últimas jornadas fue calificada de prioritaria por el Gobierno”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Por último, el mercado de deuda soberana opera mayoritariamente en terreno positivo. Los Bonares muestran alzas del 0,35% (AL30D) y los Globales de hasta 1,77% (GD46D). El riesgo país se ubica en 623 puntos básicos.