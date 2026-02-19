Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 19 de febrero
La moneda europea se ofrece este jueves 19 de febrero a un precio de $1600 para la compra y $1700 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 19 de febrero, a $1600 para la compra y $1700 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1620 para la compra y $1720 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del jueves 19 de febrero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1370 para la compra y $1420 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1391,95 para la compra y $1435 para la venta, que lo posiciona 1,60 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
