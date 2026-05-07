Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 7 de mayo
La moneda europea se ofrece este jueves 7 de mayo a un precio de $1580 para la compra y $1680 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 7 de mayo, a $1580 para la compra y $1680 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del jueves 7 de mayo
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1360 para la compra y $1410 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1380 para la compra y $1400 para la venta, que lo posiciona 1,47 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Picos de glucosa: cómo evitarlos y por qué afectan tu energía y salud
- 2
Incorporan al cáncer y la insuficiencia renal crónica al listado de enfermedades de notificación obligatoria
- 3
En una provincia faenarán jabalíes y ciervos axis para que se comercialice su carne
- 4
Cuadernos de las coimas: periodistas y políticos se solidarizaron con Diego Cabot tras su declaración en el juicio