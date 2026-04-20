LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 20 de abril

La moneda europea se ofrece este lunes 20 de abril a un precio de $1550 para la compra y $1650 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 20 de abril
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 20 de abril

El euro opera hoy, 20 de abril, a $1550 para la compra y $1650 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del lunes 20 de abril

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1340 para la compra y $1390 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1390 para la compra y $1410 para la venta, que lo posiciona 3,73 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Su madre cambió el abordaje médico del final de la vida: “Muchos aún llegan a la muerte sin estar preparados”
    1

    Su madre cambió el abordaje de la etapa final de la vida: “Muchas personas aún llegan a la muerte sin estar preparadas”

  2. El Gobierno perdió el impulso y el rumbo
    2

    El Gobierno perdió el impulso y el rumbo

  3. Tiene 10 años, se subió al escenario en pleno recital de Divididos y deslumbró a todos
    3

    Quién es Agustín, el nene de 10 años que sorprendió a todos en pleno show de Divididos e hizo emocionar a Ricardo Mollo

  4. Christina Koch, astronauta de Artemis II, dio la clave del éxito tras su regreso
    4

    Christina Koch, astronauta de Artemis II: “Hacé lo que te asusta, el camino de menor resistencia no suele ser el que más beneficios aporta al mundo”