Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 25 de marzo
La moneda europea se ofrece este miércoles 25 de marzo a un precio de $1555 para la compra y $1655 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 25 de marzo, a $1555 para la compra y $1655 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del miércoles 25 de marzo
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1360 para la compra y $1410 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1405 para la compra y $1425 para la venta, que lo posiciona 3,31 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Video: el actor de Rápido y furioso Alan Ritchson golpeó a un vecino y fue captado por una cámara
- 2
El padre de Agostina Páez habló tras la decisión de la justicia brasileña: “Ya veremos cómo hacemos”
- 3
Un motociclista fue víctima de un robo cuando circulaba a 100 kilómetros por hora en una autopista
- 4
Acelera el agro: los analistas esperan que marzo cierre con un ingreso de divisas por US$2000 millones