Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 5 de noviembre

La moneda europea se ofrece este miércoles 5 de noviembre a un precio de $1620 para la compra y $1720 para la venta, según lo informado por el Banco Central

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 5 de noviembre

El euro opera hoy, 5 de noviembre, a $1620 para la compra y $1720 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 54,96 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del miércoles 5 de noviembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1435,86 para la compra y $1488,75 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1440 para la compra y $1460 para la venta, que lo posiciona 0,29 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

