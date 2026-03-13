LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 13 de marzo

La moneda europea se ofrece este viernes 13 de marzo a un precio de $1560 para la compra y $1660 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 13 de marzo, a $1560 para la compra y $1660 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1590 para la compra y $1690 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del viernes 13 de marzo

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1365 para la compra y $1415 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1400 para la compra y $1420 para la venta, que lo posiciona 2,56 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

