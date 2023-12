escuchar

“Después de cuatro años de tener la agencia de cambios casi de adorno, esperamos que pronto podamos volver a operar con normalidad”, dicen detrás del mostrador de las agencias habilitadas por el Banco Central (BCRA). Sin ahorristas a quien venderles dólares oficiales, ni compradores que quieran deshacerse de sus billetes verdes en el mercado formal, la asunción de Javier Milei como presidente significó un aire de renovado entusiasmo en un sector que en los últimos años prácticamente entró en peligro de extinción.

Antes de que Alberto Fernández reciba la banda presidencial, en diciembre de 2019, había más de 245 entidades financieras y cambiarias distribuidas a lo largo y ancho del país. Pero, desde entonces, el negocio fue perdiendo atractivo. “En los últimos años, nos robaron la esencia, rompieron el mercado. Porque hoy solamente podemos concretar operaciones muy puntuales”, dijo una cambista de la provincia de Córdoba.

El primer golpe fue la pandemia de covid-19, cuando el turismo desapareció y los locales se vieron obligados a cerrar las persianas durante nueve meses. Luego, le siguieron los reiterados endurecimientos del cepo cambiario, nuevos requisitos para operar y el atraso del dólar oficial, que hizo a la cotización poca atractiva para la venta. Actualmente, según datos del Banco Central, quedan en pie 77 agencias y 11 casas de cambio. En su conjunto, representan menos del 0,2% de las operaciones que se realizan en el mercado.

“Esperamos que pronto podamos tener un mercado normal, absolutamente legal y recaudatorio para el Estado. Y que la gente salga del mercado informal en el cual está hoy, principalmente el turista, que viene de vacaciones a la Argentina y uno los ve entrando a las cuevas para cambiar el dinero, con el peligro que eso presupone. Somos un sector que no necesita dólares del Banco Central para operar. Con los billetes que tenemos guardados entre compra y venta, y el excedente que tenga otro colega cuando a uno le falta alguna moneda, podemos operar”, consideró Diego Fernando Zapaya, de la agencia de cambios misionera Konfianza Cambios.

Por el momento, siguen vigentes todas las restricciones para operar Natacha Pisarenko - AP

La expectativa de los comerciantes está puesta en que el gobierno de Milei vaya dejando atrás paulatinamente todas las restricciones que existen en la actualidad. Sin definiciones por el momento sobre el cepo cambiario, hoy sigue vigente el límite de compra de US$200 mensuales, siempre y cuando no se haya gastado el cupo mediante compras con tarjeta de crédito.

Además, se tienen que cumplir con una docena de condiciones, entre las que se incluye no haber recibido un salario por parte del programa de Asistencia del Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia, no haber refinanciado la tarjeta y no recibir subsidios en la tarifa de luz, gas y agua, entre otros.

“Hay gente que viene a la agencia queriendo comprar dólares para hacer un viaje, o porque necesita comprar un medicamento de afuera, y es una locura tener que decirles ‘lo invito a que participe del mercado informal, vaya al arbolito’. De 100 operaciones, 98 tenemos que rechazarlas porque cobraron el ATP o tienen subsidio tarifario. Incluso hay clientes que se dieron de baja del subsidio tarifario y que el Banco Central cajoneó la información, nunca actualizó la base. Uno se siente Don Quijote luchando contra cien molinos de viento”, agregó otra comerciante, quien pidió mantener su nombre bajo reserva.

Esa situación se ve reflejada en los números del Banco Central. En octubre, último dato disponible, hubo 816.000 argentinos que compraron US$215 millones. En el mismo mes de 2020, esa cifra alcanzaba los cuatro millones. Mientras que hubo 177.000 personas que vendieron US$17 millones al tipo de cambio oficial, que en ese entonces pagaba menos de la mitad de precio del blue. Hoy, con la devaluación, se volvió un poco más atractiva la venta, aunque todavía hay una brecha de $265 (34%).

Las casas de cambio oficiales esperan retomar la actividad normal con el nuevo Gobierno

“Nosotros tuvimos que devolver la patente en octubre de 2022. Y empecé a trabajar en otra casa de cambio, pero hace cuatro meses estamos parados porque nos revocaron la licencia automáticamente porque no pudimos cumplimos con el mínimo de 120 operaciones que pide el BCRA, aunque pedimos un recurso de amparo. Ahora tenemos la ilusión de que se desregule el mercado y podamos volver a la actividad, pedir la licencia nuevamente porque nunca nos devolvieron la garantía”, contó la cambista cordobesa.

Más allá de la venta de dólares, las restricciones para operar con normalidad impactan a toda la industria financiera, incluidos los bancos, sobre todo en los segmentos más pequeños. Para Hugo Flores Lazdin, presidente de la Asociación de la Banca Especializada (ABE), será de “vital importancia terminar con las regulaciones que paralizan a la industria económica y financiera y lograr que fluyan libremente”.

“Tenemos la gran esperanza de que la nueva gestión pueda encauzar económicamente a la Argentina. Es el gran desafío a futuro. Resulta necesario salir rápidamente de las regulaciones que impiden el desarrollo económico. Es primordial que se regenere la actividad productiva con el fin de lograr el crecimiento de todos los sectores de la economía. Si esto se logra, nuestro sector se verá favorecido”, agregó el presidente de la entidad, que reúne empresas como Reba, Efectivo Sí y Open Bank.

Dolarización, ¿mata negocio?

Aunque la dolarización de la economía fue uno de los caballitos de batalla de Javier Milei, hoy pareciera haber quedado relegada. Pero, aun en caso de que la Argentina adoptase los billetes verdes en el día a día, los cambistas no creen que el negocio muera: las agencias de cambio también existen en Estados Unidos y en economías ya dolarizadas, como el Ecuador.

Un cajero cambia un billete de 50 euros por dólares estadounidenses (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo)

Si bien consideran que los negocios con menos afluencia de extranjeros podrían verse perjudicados, en línea generales las operaciones mutarían al cambio de monedas vecinas, como reales, pesos chilenos, pesos uruguayos, guaraníes, o hasta euros. “Quien tiene el casete de lo que es un mercado de cambios, entiende que todas las monedas valen”, dicen.

“Nosotros trabamos en Oberá, a 25 kilómetros del límite con Brasil y a 50 kilómetros del límite con Paraguay. También tenemos una dependencia operativa en Iguazú y en Posadas. Si esto resulta y podemos operar normalmente, principalmente con turistas, tenemos un proyecto de apertura de dos o tres dependencias más. Incluso irnos para otras provincias, pero eso sería una segunda etapa. O cerramos todo lo que tenemos. Depende cuál sea el horizonte”, cerró Zapaya.