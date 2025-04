Hernán Lacunza analizó los beneficios y los riesgos de la política del Gobierno con el dólar y los incentivos al “carry trade”

Tras la flexibilización del cepo cambiario, el Gobierno insiste en su política de llevar al dólar al piso de la banda de no intervención. Mejores rendimientos para las inversiones en pesos, regulaciones que habilitan el ingreso de fondos del exterior al menos 180 días (y estimulan el ‘carry trade’) y las advertencias por suba de retenciones en el segundo semestre son algunos de los factores que explican la apreciación cambiaria de las últimas jornadas.

En ese contexto, el exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió por los “beneficios” y los “costos” que implica este esquema en la dinámica de la inflación, la economía real, el flujo de dólares por el comercio exterior y la discusión política.

Según el economista, “inducir la cotización al piso de $1000 (con declaraciones públicas y acciones como recordar transitoriedad de baja retenciones y habilitar no residentes a carry)" tiene como “beneficios inmediatos” en cuanto al nivel cambiario la posibilidad de “mantener la inflación mensual cercana a la inercia previa”.

Hernán Lacunza es vicepresidente de Racing Club Ricardo Pristupluk

Así lo indicó en un mensaje compartido en su cuenta de X (ex-Twitter), donde también consignó como “beneficio” a una “liquidación anticipada de exportaciones y dilación de importaciones (mientras $1000 sea una expectativa y no un hecho)”.

En cuanto a los costos de este nivel cambiario, Lacunza se refirió al “desbalance externo” por mayores importaciones y menos exportaciones (“viajar al exterior es más barato que antes, por ejemplo”) y advirtió por el impacto sobre la producción y el empleo “sobre todo, industrial”, ante el impacto que un peso argentino apreciado tiene sobre la competitividad de la producción local y el abaratamiento relativo de los bienes fabricados en el exterior.

En cuanto a los “beneficios de volatilidad”, Lacunza indicó que la decisión del Gobierno de “inducir” un dólar hacia $1000 tiene “menor riesgo de carry trade (más riesgoso) (SIC)”, mientras que los “costos” de esa volatilidad son “mayor tasa de interés, menor inversión y consumo”.

Es que para hacer más atractivo el esquema de mantener inversiones en instrumentos en moneda local, el Gobierno apela a tasas de interés más altas, que encarecen también los costos de financiamiento (crédito).

Por último, Lacunza analizó las consecuencias “políticas” del esquema cambiario en marcha y la búsqueda del Gobierno por llevar el tipo de cambio a $1000. “El beneficio político inmediato es ‘Tener razón’. Y el riesgo político mediato es ‘No haber tenido razón’”.

Días atrás, el exfuncionario de Mauricio Macri (fue ministro de Economía en 2019) había elogiado la decisión del Gobierno de flexibilizar el cepo y calificó ese paso como una “buena decisión”. “Había una materia pendiente. Como el Gobierno decía ‘aprobé la materia fiscal y monetaria, pero me había quedado una previa, que era la cambiaria, que era normalizar el mercado de cambios’. Para ser precisos, no se terminó de rendir. Se empieza a rendir mañana con la remoción inicial del cepo. Pero no quita, insistió, que sea una buena noticia terminar de normalizar una economía que estaba muy patas para arriba del gobierno anterior”.

