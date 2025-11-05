Hoy, día clave: los plazos fijos rinden menos, liberan pesos y el Gobierno busca el punto justo para enviar una señal

Los argentinos habían llegado a las elecciones legislativas hiperdolarizados y con las tasas de interés en pesos muy por encima de la inflación. Por eso, desde que La Libertad Avanza logró imponerse en los comicios, el Gobierno se propuso normalizar el mercado en pesos. Sin embargo, hay una línea fina entre que las tasas cedan y que el dólar no se recaliente.

El Tesoro deberá enfrentar este miércoles una nueva licitación, en la que buscará extender los vencimientos de deuda y lograr que las tasas regresen a valores más razonables para la economía. La semana pasada, el resultado fue que quedaron $5 billones libres, luego de que se renovaran el 57% de los vencimientos previstos.

“Previo a las elecciones, hubo un apretón monetario que llevó a las tasas a niveles ridículos en términos reales. El Gobierno lo hizo para intentar contener el dólar, con muy poco efecto, porque también se necesitó de la ayuda del Tesoro americano para que el tipo de cambio se mantenga dentro de las bandas de flotación. Pero sí impactó muy fuerte en la actividad y se profundizó la caída de la economía que tuvimos en el segundo trimestre. Pasadas las elecciones, era lógico que el Gobierno buscara normalizar el mercado de pesos, con tasas más acordes a la inflación proyectada, entre el 25% y el 30% en los próximos 12 meses”, dijo el analista financiero Christian Buteler.

Parte de ese efecto ya se empezó a sentir en el mercado financiero. Los bancos redujeron la semana pasada las tasas que pagan por los plazos fijos, tanto para ahorristas minoristas como para grandes compañías, e incluso hubo algunas entidades que hicieron un ajuste en la tasa de los créditos hipotecarios. Este miércoles, el Banco Central hizo lo propio y bajó la tasa de la rueda simultánea del 25% al 22% nominal anual.

“Con un marco de mayor previsibilidad cambiaria y un tipo de cambio que tienda a estabilizarse, será clave que las tasas de interés acompañen ese proceso”, dijeron a LA NACION desde un banco privado. Ayer, la tasa de cauciones a un día cerró en 18% de tasa nominal anual (TNA), muy lejos de los tres dígitos que llegaron a mostrar las semanas anteriores.

“Esto tiene su participación en el equilibrio entre el peso y el dólar. El mercado cambiario todavía tiene demanda reprimida de las empresas, pero teóricamente el Gobierno dijo que en 2026 se eliminaría el cepo para las compañías. También está la demanda del Tesoro y del Banco Central, que tienen que recomponer reservas para afrontar compromisos. A eso se le suma la del Tesoro americano, que en algún momento cerrará su posición en pesos. Con esa demanda, más allá del nivel de tasas, va a estar complicado mantener al tipo de cambio dentro de las bandas actuales”, acotó Buteler.

Tras las elecciones legislativas, mientras que la Bolsa anotaba una suba histórica y el riesgo país recortaba 40% en un día, el dólar bajó menos de lo esperado por los analistas. Incluso, el tipo de cambio mayorista llegó a cerrar este lunes cerca del techo de la banda de flotación ($1498,50), aunque este martes volvió a ceder frente a las presiones.

“El resultado de la licitación no solo servirá para testear la demanda por duración, sino también para evaluar la capacidad del Tesoro para sostener la liquidez fiscal sin apoyo adicional del Banco Central. El Gobierno apuntó desde la salida de las elecciones a abastecer la liquidez necesaria para la normalización de la demanda de dinero, que se encontraba en niveles históricamente bajos en la previa electoral“, apuntaron desde Delphos Investment.

De hecho, el Banco Central dejó vencer a fines de la semana pasada unos US$1260 millones del contrato de dólar futuro a octubre. También canceló en la última licitación alrededor de US$2800 millones del título D3105, y se observaron “fuertes compras” de instrumentos en pesos por parte de organismos públicos. Todo eso, según señalaron, ayuda a recomponer la faltante de liquidez que había en el sistema.

“En el mercado de cambios, si bien el tipo de cambio ha mostrado caídas, desde el lunes postelecciones el mayorista tuvo una suba de 2,23% con movimientos mixtos a lo largo de los últimos días. El foco de la jornada estará en el rollover alcanzado por el Gobierno y la porción de liquidez que dejará en el mercado, todo esto considerando que el equipo económico tiene como objetivo la reactivación del crédito para la promoción de la actividad", señaló Ignacio Morales, chief investments officer de Wise Capital.