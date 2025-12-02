La advertencia de Redrado y Giordano al Gobierno por el dólar y las reservas

El nivel de reservas del Banco Central y el régimen monetario son dos de los temas clave sobre los que insistieron los economistas Martín Redrado y Osvaldo Giordano. Fue en una exposición en la Bolsa de Comercio, donde describieron los resultados del plan de Milei y los desafíos del programa hacia 2026.

“Tenemos una ventana de oportunidad. Sabemos que el país se ha caracterizado a lo largo de la historia, pero ahora hay dos cuestiones clave", dijo Giordano, extitular de la Anses, despedido por Milei en febrero de 2024, y actual presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.

En su análisis, el economista planteó que el apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos, con sus intervenciones cambiarias antes de las elecciones y la activación del swap, cuyo monto podría extenderse hasta los US$20.000 millones, sumado al triunfo electoral del Gobierno en las últimas legislativas, conforman un escenario favorable al oficialismo para avanzar con las reformas.

Osvalgo Giordano es presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea Mario Sar

“Fue un respaldo popular al equilibrio fiscal”, insistió Giordano, quien afirmó que el desafío del Gobierno hacia adelante es consolidar la estabilidad macroeconómica, con el avance de reformas estructurales. “Es importante darle previsibilidad al empresario, a quien invierte”, insistió.

En su perspectiva, además de sostener el rumbo en términos fiscales, el Gobierno debería “incluir a la reforma monetaria entre las reformas estructurales” y establecer un régimen renovado que consolide el bimonetarismo. Ese marco, agregó, debería permitir “que se hagan contratos en la moneda que uno quiera” para “institucionalizar un régimen bimonetario que genere un contexto de estabilidad y de previsibilidad”.

Luego, Redrado insistió en la necesidad de que el Banco Central acumule reservas como elemento clave para prolongar la estabilidad. “ A menor nivel de reservas, menor riesgo país ”, ilustró el expresidente de la autoridad monetaria, quien comparó a diferentes países de la región y mostró que los números argentinos (reservas sobre PBI y riesgo país) están entre los peores de América Latina.

Luego se refirió a la “discusión por la acumulación de reservas” y si se hace “vía liquidación de exportaciones o por la vía financiera”, mediante el ingreso de capitales. Al respecto, dijo que este último camino “es mucho más volátil”. “Los capitales entran y salen con muchísima rapidez y reaccionan a fenómenos externos, como la suba o la baja de la tasa de interés”, ejemplificó.

Martín Redrado fabian-marelli-11419 - LA NACION

“Hay cuatro vectores que deben converger en un esquema macroeconómico previsible. El fiscal sin dudas lleva caminos de consolidación, pero en lo financiero, lo monetario y lo cambiario al gobierno argentino le faltan definiciones ”, afirmó el titular de Fundación Capital.

Al describir el balance externo del país y el resultado de las medidas del Gobierno, Redrado fue crítico del manejo de las reservas y el programa financiero del Gobierno. “ La política monetaria hasta acá necesita US$20.000 millones cada seis meses , va pasando de puente en puente”, disparó, en referencia al desembolso del FMI en abril, el blanqueo de capitales o el reciente auxilio externo por parte del Tesoro estadounidense, iniciado antes de las elecciones.

También apuntó contra el manejo de la regulación de los encajes y el endurecimiento de la política monetaria desde la eliminación de las Lefi, que implicaron suba y volatilidad de la tasa de interés en pesos. “Se volvió a usar al sistema financiero como rueda de auxilio”, afirmó.

“Claramente, es un régimen transitorio, y aun después de las elecciones hay una reducción gradual de los encajes, pero claramente lo que necesitamos es un proceso de crowding in“, planteó Redrado, en referencia a que haya mayor disponibilidad de fondos en los bancos para alimentar el crédito al sector privado.

En ese sentido, puntualizó que el pilar financiero todavía requiere “volver al mercado de capitales” y que, en materia cambiaria, el Gobierno debería avanzar hacia “un mercado sin restricciones, con un solo tipo de cambio” que le “permita al sector privado tomar decisiones de inversión”.

“La discusión hoy debe ser con qué grado de rapidez se sacan las restricciones cambiarias y cruzadas. Persistentemente, hay que marcar el camino del fin de esas regulaciones”, agregó Redrado, en referencia a normas tanto del BCRA como de la CNV que afectan al mercado de cambios y el manejo de instrumentos financieros.