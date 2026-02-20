Suben las acciones y el dólar toca mínimos desde octubre luego de la aprobación de la reforma laboral

El Gobierno se anotó la segunda victoria legislativa de este año, luego de que Diputados aprobara esta madrugada la reforma laboral. Aunque el proyecto deberá volver al Senado para su sanción definitiva, l as acciones responden en las primeras negociaciones del día con una suba del 4% en la Bolsa porteña, el dólar toca mínimos desde octubre pasado y el riesgo país vuelve a tender a la baja.

En la última rueda de la semana corta, el índice accionario S&P Merval avanza 0,8% y cotiza en 2.861.505 unidades (US$1971 al ajustar por el dólar contado con liqui), tendencia que logra poner fin a la racha de números negativos que acumula desde que empezó febrero. En el panel principal, se destacan los papeles de Sociedad Comercial del Plata (+4,6%), Transener (+3,2%) y Metrogas (+2,3%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan, sin embargo, con variaciones dispares. Por un lado, trepan los papeles de Globant (+2,3%), Grupo Financiero Galicia (+0,8%) y Mercado Libre (+0,7%). Por el otro, caen Edenor (-1,8%), Tenaris (-1,7%) y Pampa Energía (-1,3%).

“El Gobierno se encamina a lograr la reforma laboral con un contundente apoyo parlamentario, su primera reforma estructural tras la elección legislativa. Luego de un 2025 desfavorable en el Congreso, el Gobierno consiguió un apoyo parlamentario muy contundente para una reforma estructural que se perfilaba muy desafiante. Políticamente, tanto el resultado como la forma en que se logró sientan las bases para la aprobación de futuras reformas clave”, analizaron desde Facimex Valores.

El Gobierno Logró La Aprobación De La Reforma Laboral Y Vuelve Al Senado Con Cambios

En cuanto al mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares rebotan, luego de que ayer cerraran la rueda a la baja. Los Bonares suben 1,31% (AL41D) y los Globales lo hacen hasta 0,71% (GD38D). Esto impacta positivamente en el riesgo país, índice que cede ocho unidades y se ubica en 516 puntos básicos (-1,53%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“En la rueda el foco estará puesto en la reacción del mercado tras la segunda gran victoria legislativa del oficialismo. El proyecto de reforma laboral deberá ahora regresar al Senado para revisar las modificaciones introducidas, lo que se estima que sucederá la próxima semana, antes del inicio de las sesiones ordinarias. Seguiremos de cerca la evolución de este frente, dado que podría tener implicancias relevantes para los activos argentinos", señalaron los analistas de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En el mercado cambiario, el tipo de cambio mayorista cotiza a $1387,07, lo que significa una caída diaria de $3,91 (-0,28%). La última vez que se registró una cifra nominal similar fue a mediados de octubre del año pasado, antes de las elecciones de medio término.

El dólar mayorista toca mínimos desde octubre Pixabay

El dólar oficial minorista permanece sin cambios a $1410 en las pantallas del Banco Nación, el valor más bajo en cuatro meses. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1412,07, según el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).

Los tipos de cambio financieros operan ligeramente hacia el alza. El dólar MEP aparece en pantallas a $1412,44, equivalente a una suba diaria de $3,37 (+0,2%). El contado con liquidación (CCL) avanza $5,25 y cotiza a $1452,20 (+0,4%).