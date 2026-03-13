Medio Oriente: el peso argentino desafía al dólar y es la segunda moneda emergente más fuertes

El peso argentino fue una de las monedas emergentes con mejor desempeño desde que arrancó el conflicto en Medio Oriente. Incluso cuando el dólar estadounidense se fortaleció a nivel global y alcanzó niveles que no se veían desde noviembre del año pasado, la oferta de divisas que hubo en el mercado local permitió que el tipo de cambio se mantuviera prácticamente estable en las últimas dos semanas.

No fue tan lineal, sino que el dólar oficial operó en modo sube y baja desde que empezó marzo. Un ejemplo de esto fue lo que sucedió este viernes: el minorista abrió a $1410 en el Banco Nación, valores que no se veían desde el 24 de febrero, pero al final de la rueda la tendencia se revirtió y cerró con una suba de $5, hasta alcanzar los $1420. Es el mismo precio al que cerró a finales de febrero, antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque coordinado contra Irán.

La misma dinámica registró el tipo de cambio mayorista, que cerró la semana prácticamente sin variaciones, a $1397,92. De esta manera, mostró su fortaleza frente al índice DXY, que alcanzó los 100,34 puntos, valores que no se veían hace cuatro meses. Este indicador es una de las principales referencias a nivel internacional, ya que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas desarrolladas, como el euro, el yen o la libra esterlina.

Monedas contra el dólar desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Fuente: F2 Soluciones Financieras

Parte del fortalecimiento que tuvo el dólar estadounidense se debió a la debilidad que tuvieron las divisas europeas, más afectadas por el conflicto en Medio Oriente. Mientras tanto, las monedas emergentes mostraron un poco más de resiliencia, aunque hoy el real brasileño terminó en R$5,30, un 3,7% más alto frente al dólar que en febrero. “Se está devaluando el real y el peso mexicano. Cuidado que nos podemos devaluar un poquito nosotros también", advirtió este viernes el analista financiero Salvador Di Stefano.

Al ver el desempeño de las monedas emergentes desde que empezó el conflicto bélico, el peso colombiano se apreció un 1,6%, solo seguido por el peso argentino, con un 0,2% para el CCL (y un 0% el oficial). Todo el resto de las divisas se depreció, especialmente el florín húngaro (+8,1%), el rand sudafricano (+6,4%), el peso chileno (+5,8%), el won surcoreano (+4,8%) y el zloty polaco (+4,6%), de acuerdo con el informe diario de F2 Soluciones Financieras focalizado en el tipo de cambio.

“El peso se destaca por su fortaleza entre el resto de las principales monedas del mundo desde que estalló el conflicto en Medio Oriente con el operativo Epic Fury de Estados Unidos. Entre los factores que apuntalan a la cotización de la divisa local podemos mencionar un sostenido nivel de oferta, puesto que desde principios de marzo creció el volumen de liquidaciones en el mercado de cambios con compras del Banco Central (BCRA) relativamente estables, lo que deja más oferta para el resto del mercado", dijo Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras.

Además, para el analista, se mantiene el “sesgo restrictivo” en la oferta monetaria y hay señales de intervención en la curva de dollar linked, factores que ayudan a mantener positivo el carry trade. Sin embargo, agregó que la fortaleza del peso en un contexto de inflación persistente en niveles superiores a los de los principales socios comerciales presiona sobre la apreciación del tipo de cambio real. “Esto es seguido de cerca por el mercado por los riesgos de que la profundización de esta tendencia implica para el saldo de la cuenta corriente”, agregó.

EL TCRM está muy cerca del nivel del "comprá campeón". Pd: no es recomendación de inversión, sólo un datito pic.twitter.com/QS4CU3AjpJ — Martin Polo (@Macroopolo) March 13, 2026

“¿Por qué el peso argentino se mueve poco, a pesar de todo? Hay una combinación de factores, pero en el caso de la Argentina, el Banco Central está comprando reservas porque estamos en estacionalidad. La oferta de divisas que llega al país, por lo general, no depende tanto del tipo de cambio automáticamente, sino de la actividad que tenga el campo, como también el petrolero y el minero. Entonces, por un lado tenés esta oferta, pero además la gente confía en que el tipo de cambio no se va a mover en los próximos dos meses y se animan a hacer carry trade“, dijo Martín Polo, jefe de estrategias de Cohen Aliados Financieros.

Sin embargo, para el economista, el problema no es únicamente que el dólar se fortalezca a nivel global y “nos saca el subsidio que tuvimos el año pasado”, sino que también la inflación a nivel local no cede. Todo este fenómeno también se vio reflejado en el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral, el cual pondera un promedio de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país. Esta semana se ubicó en niveles cercanos a los 87,1 puntos, equivalentes a cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, pronunció en julio pasado la frase: “Comprá, no te la pierdas campeón”. A partir de ese momento, la cotización tendió al alza.

El tipo de cambio real y nominal versus el fortalecimiento del dólar estadounidense. Fuente: Martín Polo, Cohen Aliados FInancieros

“En un contexto donde el tipo de cambio permanece estable hace seis meses, incluso con cierta caída, la inflación se aceleró y estamos hablando casi del 3% mensual. Eso provoca la sensación de un dólar barato, que puede ir activando la demanda de moneda extranjera, porque sabemos que podría traer complicaciones a futuro. No tanto por el lado de las exportaciones, sino por las importaciones, que dependen del nivel de actividad y de cómo esté el tipo de cambio porque compite contra la producción interna. Aunque no es alarmante en el corto plazo porque se viene la cosecha del agro, es un riesgo a seguir de cerca", cerró Polo.