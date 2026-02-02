Mercados: caen bonos y acciones en el inicio de febrero, y rebota ligeramente el dólar

El mercado financiero argentino arranca febrero en negativo. Mientras las bolsas del mundo buscan recuperarse tras las caídas que sufrieron el viernes, en pleno derrumbe del oro y la plata, a nivel local los inversores siguen de cerca la renuncia de Marco Lavagna al Indec y el pago de US$820 millones que deberá hacer la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI). Para cumplir con ese desembolso, el Gobierno le compró al Tesoro estadounidense el equivalente en Derechos Especiales de Giro (DEG).

En la primera rueda del mes, el dólar oficial aparece en las pizarras del Banco Nación a $1470. Eso representa un avance de $5 frente al cierre previo (+0,3%). En tanto, el precio promedio del mercado es de $1468,82, según el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).

Por otra parte, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1449,93, equivalente a una suba de $3,27 frente al cierre anterior (+0,23%). Aun así, frente al techo de la banda, que se ubica en $1567,85, hay 7,8% de distancia.

Los tipos de cambio financieros también tienden al alza. El dólar MEP cotiza a $1462,80, una suba de $2,48 frente al cierre del viernes pasado (+0,2%). El contado con liquidación (CCL) trepa $7,15 y se negocia en el mercado de capitales a $1500,73 (+0,5%).

El dólar oficial sube en la primera rueda del mes Southern Wind - Shutterstock

“La liquidación, atípica para esta época del año, se vio reforzada por emisiones de obligaciones negociables y deuda provincial, con colocaciones recientes de Mirgor y de la Provincia de Córdoba. Este mayor flujo de divisas coincidió con un período de demanda estacional de pesos más elevada, reduciendo la presión compradora en el mercado cambiario", explicaron desde GMA Capital.

Bonos y acciones

En una rueda negativa para los mercados emergentes, la Bolsa porteña registra una caída del 1,1% y cotiza en 3.164.823 unidades, equivalentes a US$2108 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-1,5%). En el panel principal, las mayores bajas son para Banco Supervielle (-2,6%), YPF (-2,5%) y Sociedad Comercial del Plata (-2,5%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York también operan en terreno negativo. Los papeles de Irsa muestran una caída del 4,9%, seguidos por los de Transportadora de Gas del Sur (-3,9%), Ternium (-3,4%) y Banco Supervielle (-3,1%).

La Bolsa porteña abre la semana en negativo EITAN ABRAMOVICH - AFP

“El viernes pasado sorprendió Trump nominando a Kevin Warsh como reemplazo de Jerome Powell en la Reserva Federal (FED) a partir de mayo, un nombre que el mercado observa como alguien que mantendrá las tasas altas. Por el anuncio, cayó el oro 10% y la plata un 30%, activos que eran ‘refugio de valor’”, señaló Fernando Marull, economista de FMyA.

Los bonos soberanos de deuda también operan a la baja. Los Bonares (títulos emitidos bajo legislación local) retroceden 0,31% (AL29D) y los Globales (se rigen bajo ley extranjera) caen 0,25% (GD29D). El riesgo país, por el momento, se mantiene sin cambios en 496 puntos básicos.