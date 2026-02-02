Por qué las acciones de software están siendo golpeadas, según The Economist

Fue una auténtica masacre. El 29 de enero, SAP, cuyas aplicaciones se utilizan ampliamente para gestionar todo, desde el inventario hasta la nómina, anunció durante una conferencia sobre resultados que esperaba una “ligera desaceleración” en su negocio de software basado en la nube en 2026. El precio de sus acciones se desplomó un 15%. El de ServiceNow, cuyas herramientas ayudan a las empresas a automatizar diversas tareas, cayó un 13%, a pesar de que en el último trimestre sus ingresos crecieron más rápido de lo que esperaban los analistas. Incluso las empresas de software que no publicaron ninguna noticia se vieron afectadas, con una caída del 7% en Salesforce y del 8% en Workday.

Esta debacle refleja el creciente nerviosismo sobre el futuro de la industria del software en la era de la inteligencia artificial. El valor de las empresas estadounidenses de software empresarial que cotizan en bolsa ha bajado un 10% en el último año. Tras un periodo de crecimiento vertiginoso de los ingresos, su impulso se ha ralentizado considerablemente. Sin embargo, los inversionistas corren el riesgo de diagnosticar erróneamente los problemas del sector.

La principal razón detrás de la desaceleración de los ingresos es la economía. Durante la pandemia, el gasto empresarial en software se disparó. Los bajos tipos de interés permitieron a las empresas pedir grandes préstamos para financiar inversiones en nuevos sistemas. Con los trabajadores y los consumidores confinados en casa, muchos jefes sintieron que tenían que mejorar su oferta digital. Tras la pandemia, el aumento de los tipos de interés y el recrudecimiento de la incertidumbre recortaron ese gasto. Los datos oficiales de Estados Unidos sugieren que el crecimiento anual de la inversión en software empresarial cayó del 12% en 2021-22 al 8% en 2024.

Pero, ¿podría estar a punto de producirse una revolución de la IA? Los expertos se han centrado en dos amenazas. La primera proviene de las herramientas de codificación de IA. Claude Code, de Anthropic, y Codex, de OpenAI, entre otras, ayudan a los programadores a escribir código mucho más rápidamente. Las startups de “vibe coding”, como Lovable y Base44, permiten incluso a los profanos crear software dando instrucciones sencillas a los chatbots. El temor es que estas herramientas permitan a las empresas crear gran parte del software que necesitan por sí mismas. La otra amenaza es que las nuevas empresas de software empresarial nativo de IA, como Attio, que vende herramientas de gestión de clientes, o Glean, que ofrece un producto que permite a las empresas realizar búsquedas avanzadas en sus datos internos, roben negocio a las empresas ya establecidas.

Consideremos estos riesgos por separado. Para la mayoría de las empresas, crear software es una distracción de su actividad principal. La tendencia durante décadas ha sido la contraria. A mediados de la década de 1990, las empresas estadounidenses mantenían alrededor del 30% de su inversión en software dentro de la empresa; hoy en día, esa cifra es la mitad. La gran empresa típica tiene ahora suscripciones a cientos de programas. Incluso OpenAI utiliza Slack, un servicio de mensajería propiedad de Salesforce.

Hay pocos motivos para pensar que la IA vaya a invertir la tendencia. En parte, esto se debe a que la tecnología aún tiene sus limitaciones. El código generado por la IA suele ser menos elegante, menos parsimonioso y, por lo tanto, menos eficaz. Podríamos llamarlo “slopware”. Andrej Karpathy, exdirector de IA de Tesla, lamentó recientemente que los modelos cometan “errores conceptuales sutiles que podría cometer un [desarrollador] junior un poco descuidado y apresurado”.

El jefe de una gran consultora añade que la tecnología tiende a ser más útil cuando se escribe software nuevo y menos cuando se trabaja con los sistemas existentes de una empresa.

Por supuesto, la IA seguirá mejorando. Pero también es probable que se encarezca. En la actualidad, Silicon Valley subvenciona en gran medida su precio. Eso no puede durar para siempre. OpenAI prevé gastar US$17 mil millones en efectivo este año. La cotización de Microsoft se desplomó la semana pasada, ya que los inversionistas se mostraron preocupados por el enorme gasto en los centros de datos que sustentan la tecnología. Al final, estas empresas tendrán que demostrar el rendimiento de toda esa inversión, lo que sin duda supondrá un aumento de los precios.

Cuando eso ocurra, las empresas de software especializadas tendrán una ventaja. Esto se debe, en parte, a la sencilla razón de que pueden repartir el costo de desarrollar un programa entre sus numerosos clientes. Pero también se debe a que son mejores utilizando la IA para escribir código. Un artículo reciente de Fiona Chen y James Stratton, de la Universidad de Harvard, examinó la productividad de los programadores que utilizan la IA y descubrió que solo se producía un aumento de la producción (medida por el número de tareas completadas) en las empresas que venden software.

¿Qué pasa con los rivales nativos de la IA de la industria del software? Aquí también puede ser exagerado el temor a la disrupción. Los proveedores de software establecidos han estado invirtiendo mucho para incorporar funciones de IA en sus productos. Para acelerar el esfuerzo, se han lanzado a una oleada de acuerdos. Las adquisiciones del año pasado incluyeron la compra por parte de Workday de Sana Labs, una startup sueca de IA, y la compra por parte de ServiceNow de MoveWorks, otra empresa de IA. Los gigantes del software disponen de grandes recursos para financiar más inversiones: en conjunto, Salesforce, SAP, ServiceNow y Workday generaron casi US$30 mil millones en flujo de caja libre el año pasado. Sus productos también son muy populares, ya que a las grandes empresas les resulta caro y arriesgado cambiar de software, y pueden aprovechar su tamaño para recabar rápidamente opiniones sobre las nuevas funciones de IA.

De hecho, la IA puede acabar siendo una bendición para las empresas de software ya establecidas, al menos para las grandes que tienen dinero para invertir en ella. Incluso si el precio de acceso a la IA aumenta, la tecnología debería seguir reduciendo el costo de desarrollo de software con el tiempo. Eso podría llevar a un mayor gasto en software, y no a uno menor, ya que las empresas lo utilizan para sustituir tareas que aún realizan los humanos.

Que eso ocurra depende de la elasticidad del precio del software. Las pruebas al respecto son limitadas, pero sugerentes. Un artículo publicado por el Banco de Francia concluye que ese gasto es razonablemente elástico. En nuestro análisis de los datos oficiales sobre la inversión en software empresarial en Estados Unidos, también observamos que una disminución del 10% en los precios del software se asocia con un aumento del 20% en el gasto. Es posible que el software acabe conquistando el mundo, pero hasta ahora solo ha arañado la superficie en la mayoría de las empresas. Pronto podría dar un mordisco mucho más grande.