“Optimismo notable”: qué esperan los inversores para el valor de las acciones en 2026

Como siempre, la pregunta más importante que deben plantearse los inversores para el próximo año es imposible de responder: ¿subirán o bajarán los precios de las acciones? La respuesta determinará no solo si los accionistas vivirán un momento brillante o terrible, sino también si los inversores han tomado decisiones acertadas y si los gestores de activos han elegido ponderaciones de cartera acertadas.

Los particulares tienen el lujo de ignorar la pregunta y recordar, a partir de anteriores auges y caídas, que la estrategia de comprar y mantener es difícil de superar. Sin embargo, a los profesionales se les paga precisamente para eso, por lo que deben intentar adivinar el futuro. Entonces, ¿qué opinan sobre las perspectivas para 2026?

Empecemos por el precio actual de las acciones. Todo el mundo sabe que las acciones estadounidenses llevan tiempo siendo caras, y las de las grandes empresas tecnológicas aún más. Sin embargo, estas empresas ya no son las únicas caras. Los analistas de Goldman Sachs calculan que, a nivel mundial, en relación con los beneficios subyacentes previstos para el próximo año, los precios de las acciones son ahora más altos que en el 90% de los casos durante las dos últimas décadas.

Los banqueros señalan que esto también es válido para las acciones estadounidenses, excluidas las grandes tecnológicas, y para las acciones cotizadas fuera de Estados Unidos. Aunque en algunos países, como Gran Bretaña y China, las acciones no son tan caras en comparación con su historia reciente, en casi ningún lugar parecen baratas.

En otras palabras, un bull market que antes se alimentaba de las apuestas por el excepcionalismo estadounidense y el potencial lucrativo de la inteligencia artificial se ha ampliado considerablemente. Es cierto que algunos operadores comprarán acciones caras simplemente porque creen que pronto podrán revenderlas por un precio aún mayor. Si esta mentalidad se generalizara, los precios subirían muy por encima del nivel que podrían justificar los beneficios, y el riesgo de una caída sería muy elevado. Sin embargo, suponiendo que los inversores en su conjunto sigan siendo racionales, las altas valoraciones equivalen a una apuesta por que los beneficios empresariales crecerán a un ritmo inusualmente rápido en gran parte del mundo.

Si esta apuesta es correcta, el aumento de los beneficios podría impulsar unos rendimientos estables para los accionistas, a pesar del elevado precio inicial de las acciones. En términos generales, esto es lo que los estrategas de Wall Street, que se ganan la vida asesorando a los inversores, creen que sucederá en 2026.

Una encuesta reciente realizada por Bloomberg, un proveedor de datos, muestra que el estratega medio espera que el índice bursátil estadounidense S&P 500 suba un 9% durante el próximo año. Se trataría de un rendimiento aceptable, pero nada espectacular, ya que en los últimos tres años ha subido un 23% anualizado. Aunque los pronósticos presentaban una variedad de opiniones en torno a esta media, era la más estrecha desde al menos 2018. Los más pesimistas pensaban que el índice subiría un 1%, y los más optimistas, un 18%.

Independientemente de sus estimaciones puntuales sobre dónde terminarán los precios de las acciones al final del año, los gestores de fondos también deben preocuparse por el riesgo de una explosión. Por lo tanto, otra forma de evaluar sus expectativas es observar el precio de mercado de la protección contra dicho riesgo. Si cree que es poco probable que se produzca una explosión, pero aún así desea protegerse contra algunos de los daños que esta podría causar, puede comprar una opción «put» sobre el índice. Se trata de un contrato que le da el derecho, pero no la obligación, de vender la cesta de acciones del índice a un precio preestablecido (el «precio de ejercicio»). Elija un precio de ejercicio que esté, por ejemplo, un 30% por debajo del nivel actual del índice, y estará protegido contra cualquier pérdida que supere ese punto.

Por lo tanto, los precios de estos contratos contienen información sobre la probabilidad que los operadores asignan a una caída del mercado de valores. Victor Haghani y James White, ambos de Elm Wealth, una empresa de inversión, han analizado las cifras de las opciones sobre el S&P 500. Calculan que el mercado asigna una probabilidad de alrededor del 8% a una caída severa (es decir, una caída de más del 30% por debajo del nivel actual) en algún momento de 2026. Aunque no es desdeñable, esta probabilidad es apenas superior a la frecuencia histórica de caídas similares, que ha sido de alrededor del 7% durante el último siglo.

Por lo tanto, los operadores de opciones no parecen estar demasiado preocupados por una caída del mercado bursátil. De hecho, les preocupa más perderse la oportunidad si los precios suben mucho más de lo esperado. El precio de las opciones que se pagarían si el S&P 500 subiera un 30%, según los cálculos de Haghani y White, implica que la probabilidad de que esto ocurra es de alrededor del 11%. Para aquellos que temen que las acciones estén en una burbuja, esto no supone un gran consuelo. Al fin y al cabo, las personas que compran estas opciones podrían ser los mismos optimistas que han llevado las valoraciones de las acciones a sus niveles actuales.