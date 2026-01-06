El Tesoro compró más de US$500 millones antes de del pago de deuda

Las empresas completaron este martes el pago correspondiente a la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, una operación por el equivalente a US$707 millones que en las últimas jornadas ya tuvo impacto en el mercado cambiario.

Según precisaron este martes desde el Ministerio de Economía a LA NACION, el 75% del monto total de la operación ingresó al Tesoro. De esta manera, el Gobierno -detallaron oficialmente- se hizo de cerca de US$530 millones antes de afrontar un pago de deuda clave el próximo viernes a través de compras en bloque por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC).

Fuentes con conocimiento directo del tema explicaron que la operatoria del pago se instrumenta en pesos y dentro de la Argentina. Sin embargo, dado que las empresas concesionarias no contaban con la totalidad de esos fondos en moneda local, debieron vender dólares —tanto disponibles en el país como en el exterior— para completar el desembolso. Ese proceso, señalaron, se dio entre el viernes pasado y este lunes, bajo coordinación del Banco Central (BCRA).

Los billetes de dólares falsos secuestrados a una banda que operaba en Recoleta

El movimiento se da en un contexto financiero exigente para el Gobierno. Según datos oficiales, al viernes 2 de enero, el Tesoro mantenía depósitos por US$1689 millones, mientras que este viernes 9 de enero enfrenta un vencimiento de US$4200 millones correspondientes a renta y amortización de bonos.

Para cubrir el remanente, que con los datos hasta hoy serían unos US$2000 millones, el equipo económico espera anunciar en los próximos días un acuerdo de recompra (repo) con bancos privados, aunque también mantiene disponibles como respaldo el swap con el Tesoro de Estados Unidos y el acuerdo con China.

En ese marco, el ingreso de dólares asociado a la concesión de las represas aparece como un alivio transitorio para el frente cambiario, aunque su magnitud real recién podría conocerse en las próximas horas. Por lo pronto, el BCRA anunció ya compras por más de US$100 millones en dos jornadas.

Se trata de las primeras compras de reservas desde que se implementó el esquema de bandas cambiarias el 11 de abril de 2025. Esa operación se dio en un contexto de mayor oferta de dólares que en parte estuvo explicada por el ingreso de las represas del Comahue.

La operación pone fin a años de prórrogas y define la gestión privada de las principales centrales hidroeléctricas del sur del país, que seguirán siendo de propiedad pública. Los contratos de concesión fueron otorgados por 30 años e incluyen a Alicurá, El Chocón–Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre Río Negro y Neuquén. En conjunto, suman una potencia instalada de 4170 megavatios, cerca del 10% de la oferta eléctrica nacional.

Entre los cambios más relevantes, Alicurá y El Chocón pasarán de operadores internacionales a grupos locales. Alicurá será administrada por Edison Inversiones, que ofertó US$162 millones, y que también se adjudicó Cerros Colorados por US$64,2 millones, con un desembolso total superior a US$226 millones. El Chocón quedó en manos de BML Inversora, del grupo MSU Green Energy, con una propuesta de US$235,7 millones, mientras que Central Puerto continuará operando Piedra del Águila tras ofertar US$245 millones.