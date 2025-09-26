Restricciones sobre el dólar: preguntas y respuestas para entender la última medida del Gobierno

El Gobierno archivó, por un rato, su manual libertario. En un intento por cuidar las reservas del Banco Central (BCRA) y evitar presiones sobre el dólar oficial hasta las elecciones -tras la inestabilidad de las últimas semanas- revivió una medida del cepo cambiario.

A partir de hoy, se reinstauró una regla que limita la compra y venta de divisas entre el mercado oficial y los financieros. A continuación, las claves para entender la aplicación de la medida y sus consecuencias.

¿En qué consiste la medida?

El Gobierno reintrodujo una norma que es habitual en épocas de cepo cambiario. Esta decisión genera una “restricción cruzada” en el mercado cambiario que establece que quien compra dólares en el mercado cambiario oficial (a través de su banco, por ejemplo) no podrá acceder a los dólares financieros por los siguientes 90 días.

Es decir, quien compre dólares al tipo de cambio oficial minorista después no podrá venderlos en el dólar MEP o CCL (ni comprar divisas en esa modalidad).

Javier Milei y Luis Caputo

¿Por qué se tomó?

Lo que busca el Gobierno es cortar ese ‘rulo’ que surgía de comprar y vender dólares entre ambos mercados, con un tipo de cambio oficial que estaba algo más barato que los financieros.

Pese a que en abril el Gobierno había flexibilizado el cepo para personas, mantenía restricciones para empresas. Y en las últimas semanas, luego de la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, la economía argentina atravesaba semanas de tensión financiera, presión cambiaria y salida de dólares del BCRA.

En ese contexto, un mecanismo que había ganado popularidad era comprar dólares en el tipo de cambio oficial y revenderlos en el mercado financiero, para obtener una rentabilidad inmediata en pesos. Ese ‘rulo’ no estaba restringido y se podía realizar de forma ilimitada, pero esa demanda en el mercado oficial presionaba sobre las reservas del Central.

¿Se pueden comprar dólares en el banco?

Sí. La medida no introduce restricciones sobre la compra de dólares al tipo de cambio oficial minorista, y las personas (individuos) pueden, por el momento, operar en ese mercado e intercambiar pesos por dólares sin límites de plazos o montos.

¿Qué implican los 90 días?

Es un plazo que desalienta la ejecución del rulo. La medida oficial establece que quien compre dólares al oficial deberá firmar una “declaración jurada” en la que se compromete a no operar dólar CCL o MEP (mediante compra y venta de bonos, acciones u otros instrumentos) por ese plazo.

La norma no define ni explicita cuáles son los mecanismos por los cuales restringirá, controlará o castigará a quienes violen esta nueva regla.

Controles sobre el dólar: el Gobierno reintrodujo una restricción cruzada que limita el acceso al oficial y los financieros

¿Qué explicación dio el gobierno?

Desde el equipo económico plantearon que la medida busca “evitar distorsiones en el mercado de cambios”. Así lo explicó Federico Furiase, uno de los directores del BCRA y asesor directo del ministro Luis Caputo, quien insistió en que la medida “no impide que las personas humanas compren dólares” en el mercado oficial.

En ese mensaje, sin embargo, explicitó que la restricción apunta a frenar a que las divisas compradas al tipo de cambio oficial “abastezcan el mercado de dólares financieros” y que ese rulo aprovechando el arbitraje entre ambas cotizaciones presione negativamente a las reservas.

¿Cuántas reservas tiene el BCRA?

El BCRA cuenta hoy con reservas brutas por US$39.349 millones, aunque su tenencia neta es menor. Para eso, hay que restar los encajes de los depósitos privados en dólares (US$13.212 millones), el swap de monedas con China (alrededor de US$18.000 millones) y otros pasivos.

Otra forma de evaluar la situación del BCRA es considerar su tenencia de reservas líquidas (los dólares que tiene disponibles para intervenir en el mercado), que sí comprende los encajes, el tramo activado del swap con China (alrededor de US$5000 millones) y los dólares que desembolsaron el FMI y otros organismos en abril. Ese número asciende a US$17.460, según estimaciones de la consultora EcoGo.

Entrada del Banco Central de la República Argentina

¿Qué consecuencias tiene?

En términos inmediatos, la medida frena una operación financiera (el ‘rulo’) que muchos hacían para obtener una rentabilidad inmediata en pesos, aprovechando la brecha entre las cotizaciones del dólar.

En ese contexto, con una menor oferta de dólares en los tipos de cambio financieros (MEP y CCL), es previsible una suba de estas cotizaciones y una ampliación de la brecha cambiaria en el corto plazo.

Eso se vio en el mercado hoy, luego de que se conociera la medida, con una suba en el MEP y el CCL. Esa dinámica ya se veía en las últimas semanas, aun sin las restricciones: como el mercado oficial cierra a las 15, luego de esa hora solían subir los tipos de cambio financieros, cuya operatoria se mantiene abierta algunas horas más.

En términos macroeconómicos, lo que el Gobierno prioriza es el cuidado de las reservas en el BCRA, mientras el mercado infiere, a partir del movimiento de los volúmenes de divisas, que también hay compras de dólares por parte del Tesoro. En esa decisión, también se apunta a evitar volatilidad o presión sobre el dólar en las próximas semanas, al menos hasta las elecciones de octubre.

La incertidumbre se mantiene a mediano plazo y el plan económico después de esas elecciones. En su búsqueda de generar estabilidad y mayor oferta de dólares, el Gobierno habilitó una ventana de liquidación de agroexportaciones sin retenciones (por US$7000 millones) y avanzó en las negociaciones con un paquete de ayuda financiera por parte del Tesoro estadounidense. En ese contexto, y pese a su enfoque de ‘libertad’ económica, repuso una restricción en el mercado cambiario.