Dólares bajo el colchón: el titular de ARCA confirmó el monto mensual por el que no recibirán informes

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), Juan Pazo, confirmó este viernes que el monto mensual por el que el organismo recibirá un reporte, en el caso de personas físicas, será de $50 millones por mes. Además, explicó qué pasará si una persona incrementa su patrimonio con el nuevo régimen anunciado por el Gobierno.

“Si vas al banco y querés depositar, por ejemplo, US$5000, los depositás. ARCA subió los umbrales. En vez de recibir datos sobre las transferencias y acreditaciones bancarias de $700.000, la información a ARCA vendrá a partir de $50 millones de pesos [a nivel mensual]. Si no, ARCA no va a ser informada por tu depósito”, explicó en LN+ Pazo, que el jueves formó parte de la notificación sobre el nuevo plan, que se hizo en la Casa Rosada.

En eso, aclaró que el banco podrá hacer sus “debidas diligencias” y que, si es necesario, tendrá sus reportes, pero precisó que no existirá hasta ese monto ninguna información impositiva que se remita al ente recaudador. “Entonces, vas a depositar los dólares que ahorraste trabajando y que los tuviste que sacar del sistema para proteger tu ahorro”, indicó el titular de ARCA, que destacó: “Podés llevar los dólares al banco con tranquilidad”.

Si el monto con el que la persona va a operar está por encima de los $50 millones, ahí sí a ARCA llegará un reporte. Entonces, pretenden desde el Gobierno que estos contribuyentes se sumen desde el 1 de junio al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que cobrará por facturación y gasto deducible, y no por consumos personales ni incrementos patrimoniales. Bajo ese régimen, en mayo de 2026 el ciudadano que haya adherido tendrá el monto de Ganancias que le presente ARCA en la web oficial. Podrá aceptar y pagarlo, o rectificarlo en función de los datos que presente.

No obstante, y a pesar de que no aplicará para Ganancias, el incremento patrimonial que pueda derivar de esta inyección de dólares en distintas operaciones (como compra de automóviles, departamentos o campos) quedará registrada igual. “Si vos tenés un incremento patrimonial que supera una determinada barrera, lo vas a informar si tenés que pagar Bienes Personales. Si adherís al Régimen Simplificado de Ganancias no te vamos a mirar el incremento patrimonial, pero eso no significa que no tengas que pagar Bienes Personales si excedés el umbral", sintetizó Pazo.

Aclaró, también, que todos los autónomos inscriptos -tanto que declaren ingresos de fuente local o extranjera- pueden registrarse en este sistema nuevo de Ganancias que estará disponible desde junio.

“El Gobierno está tomando todas las medidas para que se pueda consumir en dólares”, sostuvo el titular de ARCA, aunque aclaró que los impuestos solo se podrán pagar en pesos, como hasta ahora.

Mientras tanto, recordó que la gestión libertaria va a enviar un proyecto de ley al Congreso para blindar a futuro a aquellos contribuyentes que realicen operaciones, sobre todo por encima de $50 millones. “Se van a reformar la ley penal-tributaria y de procedimiento tributario para subir los umbrales (que están en $1,5 millones para la evasión simple y en $15 millones para la agravada) y a acortar los plazos de prescripción, que hasta ahora son de cinco y 10 años”, explicó. Eso si consiguen aval de los legisladores.