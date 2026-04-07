Dónde hay más restaurantes argentinos en el mundo y cuánto cuesta comer en ellos

La gastronomía argentina deja desde hace años huella en todo el mundo. Eso le abre la puerta a algunas preguntas. Por caso, ¿cuál es el país que tiene más restaurantes que ofrecen comida local en otra latitud? O, ¿dónde están los precios más caros y más baratos si alguien que no es de aquí quiere probar la comida nacional en otro país?

Para ponerlo en contexto, en una parrilla de primera categoría en Palermo Soho, 100 gramos de bife de chorizo pueden costar alrededor de $10.500 (la porción suele ser mayor), mientras que una botella de Malbec puede salir $20.000 en las parrillas de la zona. Esto servirá como punto de referencia global para la comparación a nivel mundial.

Curiosamente, a pesar de la notable población nacional en Italia, TripAdvisor solo contabiliza 12 restaurantes argentinos en Roma.

En el resto del continente, aunque pueda sorprender, la cocina argentina está más presente. Londres, por ejemplo, cuenta con 56 restaurantes argentinos según TripAdvisor. Sin embargo, en términos de costo, los precios son notablemente más caros.

En una buena parrilla londinense, 100 gramos de bife de chorizo pueden costar 12,50 libras esterlinas, lo que, al tipo de cambio actual, equivale a casi $23.000. Es decir, más del doble.

La diferencia de precios entre Buenos Aires y Londres se acentúa aún más si nos fijamos en el precio de una botella de vino Malbec, que ronda los $85.000.

París, a pesar de contar con menos restaurantes argentinos (53) es algo más asequible, ya que un filete y una botella de vino similares cuestan alrededor de $20.000 y $65.000, respectivamente.

Madrid cuenta con una concentración notable de cocina argentina. Tripadvisor registra 223 restaurantes o locales de comida nacionales en la capital española, con precios mucho más accesibles. Aquí, el bife de chorizo se vende a unos $14.000 por 100 gramos, y una botella de malbec cuesta menos de $50.000.

Madrid, capital de España Copyright Marcos Alterio - Moment RF

Estados Unidos, dependiendo de la zona geográfica, tiene una influencia gastronómica argentina considerable, especialmente en las áreas con mayor presencia sudamericana. Nueva York cuenta con 22 restaurantes argentinos identificados en TripAdvisor, con precios similares a los de sus homólogos europeos. Cien gramos de bife de chorizo cuestan alrededor de $19.000, mientras que una botella de vino sale $70.000.

En Miami, sin embargo, la influencia es más evidente, con 63 restaurantes argentinos relevados en el sitio, incluido el de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en el que la misma cantidad de carne cuesta alrededor de $15.000 y el malbec, unos $60.000.

La Ciudad de México cuenta con el mayor número de restaurantes argentinos entre las ciudades investigadas, con 225 locales listados en el sitio web. Allí, el precio de un filete y una botella de vino ronda los $19.000 y $67.000, respectivamente.

Ciudad de México Vera Rosemberg

Fuera de la Argentina, la gastronomía nacional es popular especialmente en Brasil. San Pablo cuenta con 155 restaurantes albicelestes incluidos en la página web, con el precio registrado más barato por 100 gramos de carne, que se sitúa en $9104. El vino más conveniente también está allí, al igual que en Madrid, por debajo de los $50.000.

Este fenómeno no se da en Bogotá, a pesar de que cuenta con 80 restaurantes argentinos presentes en el ranking. El filete por cada 100 gramos es $10.000 más caro en la capital colombiana, y el Malbec cuesta casi el doble.

San Pablo, Brasil Andre Penner - AP

A pesar de la ausencia categórica en este continente en comparación con los mencionados, en algunas zonas desarrolladas de Asia se pueden encontrar restaurantes argentinos.

En Hong Kong, por ejemplo, hay 12 establecimientos consignados. Aquí los precios son similares a los registrados en Europa, con el mismo tipo de filete y vino costando $18.000 y $68.000, respectivamente.

Fuera de Hong Kong, la comida argentina es escasa en Asia. Sin embargo, Singapur cuenta con dos restaurantes argentinos. Los precios de los filetes son muy similares a los de Hong Kong, pero el vino no lo es en absoluto, ya que la botella de malbec más barata del menú cuesta $160.000.

Hong Kong

Por último, en Australia, la comida argentina es cara en ambas categorías. Una vez más, 100 g de bife de chorizo cuestan alrededor de $20.000 en Sídney, mientras que el Malbec es el segundo entre los más caros registrados, con un precio aproximado de $90.000.

Sídney, Australia.

Es decir, más allá de los principales centros de inmigración argentina, especialmente fuera de Sudamérica y España, los precios de los alimentos y bebidas argentinos aumentan drásticamente. En general, el filete más barato en pesos se encuentra en São Paulo, seguido de Madrid y Miami entre las ciudades analizadas. Del mismo modo, el vino más caro se encontró en Singapur, seguido de Sídney y Londres.