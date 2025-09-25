Dónde queda Cheesecake Factory en la Argentina

La cadena estadounidense The Cheesecake Factory abrió este jueves su primer punto de venta en el país. El desembarco de la reconocida marca se concreta con un stand en un concurrido centro comercial de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa es impulsada por un grupo de empresarios locales del rubro alimenticio.

Dónde queda el primer local de Cheesecake Factory en Argentina

El primer y único punto de venta de The Cheesecake Factory se encuentra en el centro comercial Alto Palermo y abrió sus puertas este jueves 25 de septiembre. La marca confirmó la inauguración a través de su cuenta oficial de Instagram, donde precisó que el stand funciona hoy de 12 a 20.

El local de The Cheesecake Factory está ubicado en el centro comercial Alto Palermo

El espacio está ubicado en la planta baja del shopping, cerca del acceso por las calles Berutti y Coronel Díaz. A diferencia de sus locales en el exterior, la operación en el país no corresponde a un restaurante con menú completo, sino a un punto de venta enfocado exclusivamente en sus tortas.

Qué productos se venden

La oferta inicial para el día de la inauguración se compone de tres de las cuarenta variedades que posee la marca a nivel global. Un cargamento de cuatro mil quinientas porciones individuales viajó desde Estados Unidos para abastecer la demanda. Las variedades disponibles son “Original”, “Raspberry Swirl” y “Belgian Chocolate Cheesecake”.

Las primeras variedades disponibles son “Original”, “Raspberry swirl” y “Belgian chocolate”

Quién está detrás de la llegada de la marca

La operación en la Argentina es una iniciativa de la empresa Finca Rosa SRL. La compañía está conformada por un grupo de cinco socios, todos menores de treinta años, con experiencia en el sector alimenticio.

Este proyecto es independiente del grupo mexicano Alsea, que posee la licencia de The Cheesecake Factory para operar en otros países de Latinoamérica, además de manejar franquicias como Burger King y Starbucks.

“Nuestra misión es acercar a la Argentina alimentos reconocidos mundialmente, garantizando calidad, confianza y la experiencia auténtica de las marcas más prestigiosas del mundo”, expresaron desde Finca Rosa a LA NACION.

El formato de venta es un stand que comercializa exclusivamente tortas y no un restaurante como los de Estados Unidos

Sobre sus planes a futuro, los socios agregaron: “Nos imaginamos expandiéndonos con muchos locales y también con presencia en supermercados, porque es un producto que encaja muy bien en ese rubro”.

La expansión internacional de The Cheesecake Factory

The Cheesecake Factory inauguró su primer local en 1978 en Beverly Hills, California. Actualmente, la empresa opera cerca de 400 establecimientos en todo el mundo. De ese total, 362 se localizan en Estados Unidos y Canadá. El resto funciona bajo el formato de licencias en mercados de Oriente Medio, como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, y en países de Asia como China y Tailandia.

En Latinoamérica, la compañía tiene presencia en México. El año pasado, la empresa había manifestado su interés en expandirse a la Brasil, Colombia y Perú. La corporación, The Cheesecake Factory Incorporated, cotiza en el mercado Nasdaq bajo el símbolo CAKE.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucas Parera y Alfredo Sainz.