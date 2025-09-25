Auroras boreales: por qué 2026 será la mejor oportunidad hasta 2037 para verlas

Ver una aurora boreal es un sueño para muchos viajeros. Sin embargo, no es un espectáculo fácil de presenciar: solo aparece en determinadas épocas del año y en regiones muy frías del planeta.

Pero hay buenas noticias: 2026 será el año ideal para cumplir ese deseo. Según especialistas citados por Time Out, en los próximos meses ocurrirá lo que se conoce como “máximo solar”, un fenómeno que sucede cada 11 años y que implica que el Sol se vuelve “súper energético”. Esto aumenta la intensidad y la frecuencia de las auroras.

El período se extenderá hasta marzo del próximo año, lo que significa que el invierno boreal —que corresponde al verano 2026 en la Argentina— será la mejor oportunidad para ver las auroras boreales hasta 2037.

Las auroras boreales podrán verse mejor en 2026.

Dónde ver las auroras boreales

Los países nórdicos, incluidos Islandia , Suecia, Noruega y Finlandia, son los mejores destinos para conocerlas, ya que ven estas luces encendidas más de 200 noches al año. Según detalló el medio especializado en viajes y turismo, en Islandia, el Parque Nacional de Thingvellir, a las afueras de Reikiavik, se beneficia de cielos oscuros, mientras que la laguna glaciar Jökulsárlón también es un lugar ideal.

En Suecia, cuanto más al norte se llegue, mejor: el Parque Nacional de Abisko es un conocido lugar para ver las auroras boreales en el país.

Finlandia es otra excelente opción. En invierno, Laponia no solo tiene la visita a la casa de Papá Noel y sus renos, sino que también ofrece noches para contemplar el cielo estrellado. Como alternativa, los turistas pueden visitar Oulu, que fue nombrada ciudad cultural europea en 2026.

Tromsø, en Noruega. Juan Maria Coy Vergara

Noruega es conocida por ser uno de los mejores lugares del mundo para ver la aurora boreal. Lugares como Tromsø y Svalbard ofrecen experiencias completas con la aurora, e incluyen iglús y otras excursiones. En pleno invierno, Svalbard prácticamente no ve la luz del día, lo que significa que se pueden ver las auroras a cualquier hora.

Otra gran opción en Noruega es Reine, un pequeño pueblo pesquero que recientemente fue nombrado el tercer pueblo más lindo del mundo por la revista Forbes. En tanto, algunos viajeros también recomiendan visitar el noroeste de Canadá, en donde las auroras boreales registran hasta 240 noches de actividad al año. Yukón y Nunavut también ofrecen algunos de los avistamientos de auroras más consistentes de América del Norte.