Criptomonedas: qué son y por qué cada vez hay más

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de febrero de 2020

1- Tecnología de sostén. Para empezar a comprender qué son las criptomonedas y si efectivamente es posible considerarlas como una moneda (y, más todavía, como la moneda del futuro), no podemos escaparle al desarrollo del concepto de blockchain, su tecnología madre. La cadena de bloques es un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red, que no solamente almacena las transacciones de criptomonedas, sino que se utiliza para numerosos proyectos asociados a la seguridad, internet de las cosas (IOT) y diversas instituciones financieras que se sirvan de tener un registro único con almacenamiento de datos. Podría pensarse como un libro tecnológico que almacena información.

2- ¿Es o no una moneda? A diferencia del dinero fiduciario, las criptomonedas son activos digitales basados en criptografía. La tecnología detrás de las criptomonedas garantiza que las transacciones sean seguras, controla la creación de unidades adicionales y verifica la transferencia de activos. Otra característica importante (aunque no excluyente) de estos activos es el control descentralizado, ya que -a diferencia de las monedas tradicionales- las cripto no son emitidas ni reguladas por un banco central. Existen en este momento más de 3000 criptomonedas, de las cuales la más conocida es el Bitcoin, dado que fue la primera aplicación que se desarrolló sobre tecnología blockchain y se ha consolidado como el principal activo digital utilizado como reserva de valor. Luego, el top cinco en términos de volumen lo completan Ethereum, Ripple, Litecoin y Thether.

3- Reserva de valor. Si bien las cripto no cumplen hoy con todas las condiciones necesarias para ser consideradas una moneda, principalmente dada su escasa aceptación transaccional, en el último tiempo la cantidad de usuarios que confían en las criptomonedas como una opción válida para resguardar valor, ha crecido notoriamente a nivel mundial. Los números oficiales marcan que, al tercer trimestre de 2019, la cantidad de usuarios que posee una billetera blockchain asciende a más de 42,3 millones de personas. Si bien el nivel de crecimiento de usuarios viene desacelerándose en los últimos años, la última suba interanual fue del orden del 50% y los registros muestran cinco veces más usuarios que hace tres años. No hay dudas de que el dinero y otros productos del sistema financiero tradicional se están convirtiendo rápidamente en software y la curva de adopción de blockchain es mucho más acelerada que la de cualquier otra tecnología. Y es por eso que debemos prestarle atención.

4- Estabilidad. La excesiva volatilidad que presentaron las cotizaciones de las criptomonedas, sobre todo desde que se masificó la cantidad de usuarios, llevaron a que los instrumentos financieros asociados a blockchain continúen desarrollándose. Es por eso que entre los últimos desarrollos surgieron las stablecoins (monedas estables), con el objetivo dar refugio a los inversores en momentos de volatilidad. Entre estas existen dos grupos diferenciados que emplean estrategias distintas para reducir la volatilidad: las que tienen y las que no tienen "colateral" (o respaldo). Entre las que sí tienen se encuentran tres categorías: respaldadas con el dólar estadounidense (Tether y TrueCoin), respaldadas con otra criptomoneda (DAI) o respaldadas por otros bienes como oro o inmuebles (G-Coin).

5- Futuro. Si bien no está claro cuál es el devenir del funcionamiento del blockchain, algo que no nos podemos permitir es tapar el sol con las manos. El crecimiento de esta tecnología está teniendo incidencia principalmente en países que tienen debilidad en su sistema financiero. A medida que el mundo continúe su tendencia hacia la globalización, las plataformas y los medios de pagos que acompañen esta dinámica reduciendo costos, serán de uso corriente y para todos.