Carlos Spina (Argencons), Carla Quiroga (LA NACION), Daniel Mintzer (GD) y Gustavo Menayed (Grupo Portland) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 11:26

Proyectar una obra en un país, construirla en otro y terminarla en otro distinto. A esta incertidumbre se enfrentan distintos desarrolladores inmobiliarios en la Argentina desde hace por lo menos 20 años, ya que la estabilidad a veces es solo cuestión de meses. Sin embargo, la guía o la estrategia es pensar en el largo plazo y hablar no en términos del dólar, sino en otra unidad de medida: el metro cuadrado.

Sobre esto se habló en el evento de Real Estate organizado por LA NACION, que contó con la presencia, entre otros, de Carlos Spina, director de Argencons S.A. En su caso, compraron en mayo de 2017 un terreno en la Avenida Huergo y México, lindante con Puerto Madero, en un escenario en que se venía una Argentina de crédito hipotecario, pero luego la devaluación que empezó en abril de 2018 y la inflación dieron por tierra con eso.

Sin embargo, según Spina, cuando los valores son correctos, la gente aprovecha. "Ahí hay unidades desde US$1800 el metro cuadrado con amenities y vistas espectaculares. Lo que pensamos es que el Paseo del Bajo iba a generar una nueva avenida 9 de Julio y el mercado entendió que el costo de construcción es bajo en dólares y la devaluación va a tener un traslado lento a precios, entonces captura la oportunidad", explicó.

Carlos Spina (Argencons) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Por su parte, el director de G&D Developers, Daniel Mintzer, dijo que el manual dice que en épocas de crisis hay que meterse en proyectos porque entrás en un valor bajo y salís con uno más alto, pero no todo el mundo lo puede hacer porque la gente tiene miedo.

Daniel Mintzer (GD) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"Hay una oportunidad para la gente. Nosotros estamos vendiendo departamentos en un edificio que estamos construyendo en 9 de Julio y Cochabamba por US$55.000/US$60.000 cuando antes los vendíamos por US$70.000/US$80.000 y ganamos plata. Tenemos que mirar al mercado con buenos ojos y esa es la realidad que vamos a ver", afirmó.

"El que hace menos tiempo que construye acá lo hace desde hace 20 años y ya sabe cuál es el escenario. Solo podemos hablar en términos de meses de tranquilidad. La Argentina es como una novia que te engaña. Después de 20 años no podemos sorprendernos por lo obvio o vamos a trabajar acá o te acompaño a tomarte un avión", agregó.

En el evento también estuvo Gustavo Menayed, del Grupo Portland, que se refirió al freno de la Justicia al proyecto Palmeras Ciudad.

"Nosotros decidimos como empresa traer nuestro dinero e invertirlo en metros cuadrados que es nuestra moneda de cambio, no los dólares. Exponíamos el negocio que era construir 70.000 metros cuadrados e invertir US$70 millones propios a través del sistema de crowdfunding. Queríamos hacer un plan federal de vivienda suplantando la cuestión hipotecaria y empezamos con el proyecto más lindo en la Ciudad y cinco manifestantes fueron a la Justicia que entendió que no estaba permitido lo permitido", aseguró.

Gustavo Menayed (Grupo Portland) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"Esos vecinos quieren una plaza, pero el terreno tiene dueño; es una compañía que cotiza en bolsa (IRSA) a la que le hacen de todo como para que quiera irse. Lo digo con tristeza, cuando hay un grupo que quiere dar acceso a la vivienda le ponen estas trabas. Hablamos de 1000 familias que se iban a mudar y después tenían 22 años para pagar", completó.

Por último, Mintzer dijo que es peligroso que el gobierno apruebe una obra y después la justicia diga que no. "No es que te faltan problemas: está el dólar, el cepo, el mercado. Está bien, ese es el juego, pero por lo menos que no cambien el árbitro. Juego en Bolivia con altura pero no me cambies el referí. La regla de juego es que lo que esté aprobado, valga", cerró.

Conforme a los criterios de Más información