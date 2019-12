Economía. El equipo de Macri defiende su gestión con un número clave

En el entorno más cercano del exmandatario resaltaron el aumento de las exportaciones durante su gestión Fuente: Archivo

Aunque resguardado de la exposición por un tiempo, el equipo de Mauricio Macri no quiere dejar el debate público librado a su suerte. De un modo todavía informal, y mientras se acomodan en sus nuevos roles fuera de la Casa Rosada, sus colaboradores están atentos a aquellos datos que contribuyen a contrabalancear las voces que aseguran que el exmandatario dejó tierra arrasada.

El crecimiento de las exportaciones es un dato que va en ese sentido y que su entorno se encargó de destacar esta semana. En un contexto crítico para la economía, con caída de la actividad, aumento de la inflación y suba de la pobreza, su equipo comenzó a levantar la bandera de las ventas al mundo.

Los colaboradores del expresidente elaboraron un informe en base a datos del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal), que forma parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Allí se sostiene que la Argentina fue, en 2019, el país de América Latina donde más crecieron las ventas al exterior.

El equipo de mayor confianza de Macri no quiere que se instale la idea de que dejó "tierra arrasada"

El informe arroja que todos los países de América del Sur exportaron menos en 2019 que el año anterior, con las únicas excepciones de Uruguay, Ecuador y la Argentina, que aumentó 13% de manera interanual su volumen de ventas, por encima de los demás.

"Desde 2015, después de varios años de caída, las exportaciones argentinas crecieron todos los años. En 2019 exportamos US$10.000 millones más que en 2015", destacaron miembros del equipo de confianza de Macri entre los distintos aspectos que menciona el informe.

Macri junto a su primo e intendente de Vicente López, Jorge Macri, en su nueva ofician Fuente: Archivo

Los acuerdos de comercio con diferentes países son uno de los puntos que el macrismo también suele mencionar como ejemplo de gestiones exitosas. De hecho, pueden exhibir como trofeo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se concretó durante su mandato, luego de debatirse durante 20 años.

"En 2015 la Argentina era uno de los países más cerrados del mundo, acumulaba treinta meses consecutivos de caída interanual de las exportaciones. Cuando Mauricio Macri llegó al Gobierno, la Argentina tenía acuerdos comerciales con el 10% del PBI mundial, hoy los tiene con el 33%", destacaron.

"No es que estamos haciendo una revisión de la gestión, porque tenemos ese trabajo hecho desde antes que termine, pero sí hay datos que queremos destacar porque son positivos y no queremos que se instale la idea de tierra arrasada, de que todo es un desastre", explicaron. Si bien se sabe que Macri eligió bajar el perfil por un tiempo y "desintoxicarse" de la coyuntura, su equipo trabaja para que esa desconexión no implique perder terreno en la esfera pública.

Macri junto a su mujer, Juliana Awada, en uno de sus viajes a la Patagonia Fuente: Archivo

Macri ya está instalado en una oficina en Vicente López, sobre la Avenida del Libertador, donde también tienen sus despachos Fernando de Andreis, que fue su secretario general de la Presidencia, y Miguel Ángel Pichetto, que fue su compañero de fórmula en las próximas elecciones.

Aunque aseguran que Macri "va todos los días" a su oficina, donde la mayor parte de su agenda está tomada por reuniones, se estima que pasará la Navidad con su familia en la quinta Los Abrojos y luego viajará a Villa La Angostura, donde permanecerá al menos hasta el 10 de enero. Quedará, entonces, su núcleo más cercano para cuidarle la espalda discursiva.