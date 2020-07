Aeroparque no podrá ser usado sólo por Aerolíneas Argentinas

Una postal de la cuarentena: los aviones parados en Aeroparque Fuente: LA NACION

Diego Cabot Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2020 • 23:22

Aerolíneas Argentinas no podrá cumplir un viejo sueño. Pese a que siempre buscó esa ventaja, la compañía estatal no podrá utilizar el Aeroparque en forma exclusiva . Al menos, lo deberá compartir con JetSmart , la compañía de low cost que tiene como base, por ahora, El Palomar.

La historia empezó hace tiempo, cuando la compañía de low cost compró la operación de Norwegian cuando decidió dejar el mercado de vuelos internos.

Entre sus activos, además de las rutas, tenía las autorizaciones para despegar y aterrizar en el aeroparque porteño, una condición no menor para competir con la línea aérea estatal. Pero desde la adquisición el debate sobre esos codiciados lugares en la terminal se convirtieron en un conflicto.

Jetsmart compró Norwegian y reclama poder operar en Aeroparque

El entredicho empezó cuando Jetsmart y Norwegian Argentina promovieron un amparo. Pidieron que Aeropuertos Argentina 2000 "cese en forma inmediata con su actuar ilegal, ilegítimo y arbitrario, en cuanto impide el uso indistinto de las bases de operaciones y amarres de Nowwegian en el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery.

En diciembre del año pasado, el 4 más precisamente, las dos aerolíneas firmaron el Acuerdo de Consolidación de la Operación de Servicios Aéreos, que dos días después fue aprobado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mediante la resolución 881/2019. Ese convenio trataba sobre la "consolidación de sus operaciones aerocomerciales".

Los aviones de la empresa de Noruega ya no se verán en el Aeroparque Fuente: Archivo

Uno de los grandes atractivos de la compra siempre fue la posibilidad de volar desde y hacia el aeropuerto porteño. Pero nunca se llegó a efectivizar ese permiso. Todo fue firmado en los últimos días de la administración del presidente Mauricio Macri, lo cual trajo nuevos intereses. Los nuevos responsables de la política aerocomercial argentina tenían otras intenciones. Así las cosas, jamás le permitieron a Jet Smart volar desde Aeroparque.

Con el anuncio de la salida de Latam Argentina, la posibilidad de la estación exclusiva estaba cerca. Pero la Justicia, si bien no se expidió sobre el fondo del asunto, decidió que Aeropuertos Argentina 2000, la concesionaria del Aeroparque, permita la operación.

Un avión de Aerolíneas Argentinas, en el aeropuerto porteño Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Por ahora, todo se tornó casi un abstracto ya que no solo no hay vuelos sino que, cuando eventualmente regresen el 1° de septiembre, la estación cerrará al menos hasta fin de año para la realización de obras. Todo se mudará a Ezeiza. Pero claro, se descuenta que los aviones volverán a la pista porteña. Y entonces, si bien ya no estará Latam, habrá otros aviones que teñirán un pequeño rincón de azul y rojo el viejo sueño de unificar colores en Aeroparque. Al menos, si todo sigue como hasta ahora, Aerolíneas Argentinas no estará sola.