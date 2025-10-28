El Banco Central presentó una moneda conmemorativa del segundo gol de Maradona a Inglaterra en México 1986

El Banco Central presentó este martes una moneda que homenajea al segundo gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986. Acuñada en plata, tiene un valor de $235.000 y solo podrá ser obtenida por las primeras 2500 personas que completen un formulario publicado por la entidad bancaria.

La moneda conmemora al considerado como el mejor gol de la historia de los mundiales, y reconocido como el gol del siglo por la propia FIFA. En esa jugada, Maradona dejó atrás a cinco rivales en una corrida desde su campo en el segundo tiempo del partido del 22 de junio en el Estadio Azteca. El año que viene se cumplirán 40 años de ese Mundial.

Sin embargo, no solo tiene un gran valor porque se lo considera el mejor gol del siglo XX, sino también porque se trató del primer enfrentamiento deportivo entre Argentina e Inglaterra después de la Guerra de las Malvinas, que ocurrió cuatro años antes. La cercanía en el tiempo del conflicto bélico aportó a la sensación de dramatismo del encuentro.

La moneda presenta un diseño especial y único y forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA. Es la sexta vez que el país participa: lo hizo en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Esta última donde Argentina se coronó campeón del mundo. El país también participará de la próxima edición del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

La moneda muestra en su anverso, su parte frontal, a una pelota en el centro. “Es una alegoría de la pasión por el fútbol que se vive en la Argentina”, explicaron desde el Banco Central. En el arco superior inscribieron la leyenda “República Argentina” y, en el inferior, “Copa Mundial de la FIFA 2026″.

En tanto, en el reverso, ilustra el paso a paso de la jugada que llevó al gol argentino. En el círculo central del campo de juego figura el valor simbólico de $10 y, debajo, el año de su acuñación, 2025. En el arco superior, se lee “Banco Central de la República Argentina” y en el inferior “Copa Mundial de la FIFA 2026″.

La moneda presentada por el Banco Central BCRA

“La pieza está acuñada en plata 925, tiene un valor facial simbólico de $10, diámetro de 40 mm, peso de 27 gramos y canto estriado. Fue diseñada por el equipo del Banco Central y acuñada por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre", señalaron.

Habrá solo 2500 unidades, las cuales se entregarán a las primeras personas que llenen el formulario proporcionado por el Banco Central. Una vez que el formulario sea completado, el comprador recibirá por correo los datos para realizar la transferencia.

Luego, deberá presentarse en el stand numismático del Banco Central en Reconquista 250, planta baja, con su DNI y el comprobante recibido por correo. A su vez, la moneda puede adquirirse en el stand y pagarse por débito, crédito o código QR.

La moneda se entrega en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad.