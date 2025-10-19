FIFA revela que se han vendido un millón de boletos para el Mundial 2026: los países latinos que más compraron

Falta menos de un año para que inicie el Mundial 2026, y la primera preventa de entradas para asistir a los partidos ya está por concluir. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) informó que, en menos de dos meses, se vendieron más de un millón de boletos, con los países latinoamericanos entre los principales compradores.

Qué países latinos compraron más entradas para el Mundial 2026

A través de un comunicado, la FIFA dio a conocer que hasta el 16 de octubre de 2025, se habían vendido más de un millón de boletos tras el sorteo de preventa para el máximo torneo de fútbol masculino, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Países latinos, entre el Top 10 que más boletos han comprado para el Mundial 2026 (fifa.com)

Desde el inicio de la preventa en septiembre, aficionados de 212 países y territorios adquirieron entradas, con los residentes de los países anfitriones a la cabeza de las ventas. En el Top 10 de los países que más boletos compraron figuran tres naciones latinoamericanas:

Estados Unidos

Canadá

México

Inglaterra

Alemania

Brasil

España

Colombia

Argentina

Francia

“Ahora que las selecciones de todo el planeta compiten por conseguir un lugar en el Mundial del próximo año, me entusiasma comprobar que tantos amantes del fútbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La federación destacó que la respuesta del público ha sido “impresionante”, ya que el Mundial 2026 será la Copa más grande e inclusiva de la historia, con la participación de 48 equipos.

Cuándo será la próxima preventa de boletos del Mundial 2026

Para quienes no lograron conseguir entradas en esta primera etapa, la FIFA anunció que la siguiente fase de preventa iniciará el lunes 27 de octubre de 2025. En esta ronda se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos del torneo, así como abonos por estadio o por equipo.

Equipos que han clasificado al Mundial 2026 (fifa.com)

Además, los titulares de entradas podrán usar la plataforma oficial de intercambio de la FIFA, diseñada para evitar fraudes o reventas no autorizadas. Esta herramienta también estará disponible para los aficionados residentes en México.

Por otro lado, ya se encuentran a la venta los paquetes de hospitality, que incluyen acceso preferencial a partidos seleccionados y experiencias exclusivas dentro de los estadios. La FIFA insistió en que los aficionados deben adquirir los boletos únicamente en los canales oficiales, ya que los tickets comprados por terceros pueden resultar inválidos.

Ese día se abrirá el sorteo anticipado en el que se podrán adquirir entradas individuales para los 104 partidos del torneo, así como abonos de estadio y de equipo, señaló la FIFA en el comunicado.

Cuándo inicia el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol al ser el primero con 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro selecciones.

Trionda será el balón oficial con el que se jugarán los 104 partidos del Mundial 2026 (WEB/FIFA)

El torneo comenzará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana disputará el partido inaugural. La final se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.