El Gobierno completó el directorio del ente que reemplazará al Enargas y al ENRE

El Gobierno dio un paso clave en la reorganización del sector energético: mediante el decreto 318/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, designó al directorio completo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge). Es el organismo que reemplazará al Enargas y al ENRE —los dos entes reguladores creados durante la presidencia de Carlos Menem, en la primera ola de privatizaciones de los años noventa— bajo una estructura única.

El abogado Marcelo Lamboglia, quien hasta ahora se desempeñaba como interventor del ENRE, encabezará el nuevo directorio como presidente, con un mandato de cinco años.

Néstor Marcelo Lamboglia, hasta ahora interventor del ENRE, presidirá el nuevo ente regulador que unificará el control del gas y la electricidad bajo una sola conducción

Lo acompañarán el ingeniero Vicente Serra como vicepresidente —cuatro años—, y tres vocales: el licenciado Marcelo Nachon —interventor del Enargas hasta la designación—, la doctora Griselda Lambertini y el ingeniero Héctor Falzone.

Los mandatos de los vocales, de tres, dos y un año respectivamente, son escalonados para garantizar la continuidad de la conducción una vez que comience el recambio de autoridades.

La designación no estuvo exenta de tensión. En la disputa por la presidencia del nuevo ente se enfrentaron dos candidatos, y desde el Ministerio de Economía fueron directos sobre el criterio de decisión: eligieron “el que hizo mejor trabajo”, según la evaluación del comité de selección compuesto por Osvaldo Rolando —el propio antecesor de Lamboglia en el ENRE—, Santiago Urbiztondo y María Luján Crespo.

El largo camino hasta el directorio

La designación cierra el proceso de selección que la Secretaría de Energía había convocado en octubre del año pasado mediante concurso abierto de antecedentes. En febrero, el Ejecutivo había comunicado los nombres a la comisión bicameral del Congreso, que tiene el rol de emitir opinión previa.

El ENRGE reemplazará al Enargas y al ENRE, los dos entes reguladores que nacieron con las privatizaciones de los años noventa y que supervisaron durante tres décadas los servicios públicos de gas y electricidad

Ante la falta de pronunciamiento legislativo dentro del plazo legal —sin que ninguna de las dos cámaras llegara a constituir formalmente esa comisión—, el Gobierno avanzó con las designaciones, en uso de las facultades que le otorga la normativa vigente.

La creación del Enrge había sido dispuesta por el decreto 452/2025, publicado en el Boletín Oficial en julio del año pasado, como parte de un paquete regulatorio más amplio que incluyó también la actualización de los marcos normativos del gas y la electricidad.

La fusión de los dos entes fue ordenada por la Ley Bases, que encargó al Ejecutivo avanzar en la simplificación de la estructura regulatoria del sector, con el argumento de reducir costos operativos y alinear el esquema institucional con estándares internacionales, en particular con los criterios de la OCDE.

El nuevo organismo, de carácter autárquico, funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía y tendrá a su cargo las mismas funciones que hasta ahora ejercen el Enargas y el ENRE: fiscalizar el cumplimiento de las normas, fijar presupuestos, elaborar el balance anual, aplicar sanciones y administrar la tasa de inspección y control que financia su funcionamiento.

Para integrar el directorio, la normativa exige experiencia técnica y profesional en la industria del gas y la electricidad. Mientras el Enrge no apruebe su propia estructura organizativa, los dos entes actuales continuarán operando con normalidad.