El BCRA acelera sus compras: se quedó hoy con US$457 millones y sumó casi US$1000 millones en la semana

El Banco Central (BCRA) concretó hoy la segunda mayor compra de reservas mediante intervenciones en el mercado cambiario local de la era Milei, al alzarse con US$457 millones.

Hay que remontarse poco más de dos años atrás, al 4 de abril de 2024, para encontrar un monto aún mayor -aquel día fueron US$468 millones-, aunque debe tenerse presente que entonces seguían vigentes las restricciones al pago de importaciones. Si bien comenzaban a flexibilizarse progresivamente, eso le otorga mayor relevancia a la compra actual.

La cifra adquirida representa el 81% del volumen operado —de US$565,2 millones— en la rueda del día, un dato que refuerza la lectura de que parte de estas compras se canaliza principalmente vía operaciones en bloque (fuera de pantalla). Estas podrían provenir de la liquidación que realizan algunas compañías de fondos obtenidos mediante colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) en dólares, tanto en el mercado local como en el exterior.

La intervención eleva a US$963 millones el total adquirido en la semana, a US$1039 millones en lo que va del mes y a US$5421 millones en lo que va del año.

Acelera las compras, pero no puede frenar la baja del dólar

Con intervenciones cada vez más significativas, el ente monetario busca evitar una apreciación excesiva del peso, dado los problemas que genera para la actividad que el país resulte cada vez más caro en dólares.

El dólar mayorista cerró hoy para la venta en $1370,00 por unidad, "$11 por debajo del cierre de ayer, acumulando una baja de $24 en la semana, frente a una suba de $11 en la semana previa”, señaló el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

De este modo, el tipo de cambio oficial, que perciben las empresas exportadoras, ya acumula una caída del 7% nominal, con una inflación que en el mismo período rondó el 9%. “Es un estrangulamiento que se agrava porque el Gobierno mantiene atrasados los reintegros de IVA”, explicó a LA NACION el gerente financiero de una empresa del sector vitivinícola.

Cerca del piso previo al lanzamiento de las "bandas"

Esta dinámica se refleja en el índice de tipo de cambio real multilateral —elaborado por el propio BCRA y considerado el indicador más fiable de competitividad cambiaria—, que está a punto de perforar los 84 puntos, un nivel similar al vigente cuando el Gobierno abandonó la actualización del tipo de cambio oficial al 1% mensual (crawling peg).

Esa decisión había llevado entonces al mercado a anticipar una corrección desde marzo y obligó a la entidad —comandada por Santiago Bausili— a vender US$2488 millones en las 18 ruedas previas al anuncio del esquema de bandas aún vigente (aunque luego readaptado).

Ambos objetivos son valorados por la mayoría de los analistas: evitar mayores tensiones sobre la actividad, asegurar la acumulación de reservas y mantener abierta la posibilidad de remonetizar la economía —como estaba previsto— en la medida en que aumente la demanda de pesos.

“El BCRA debe comprar todo lo que pueda: es sano”, sostuvo el economista Amílcar Collante, director de Consultora Profit. Según explicó, esto permite avanzar en la acumulación de reservas y sostener, en el corto plazo, la posibilidad de que la entidad continúe vendiendo parte de lo adquirido al Tesoro para afrontar pagos de deuda externa.

“Una vez concretado el pago a bonistas de julio, con un BCRA más líquido en dólares, podría abrirse la puerta a una baja del riesgo país que facilite el retorno al mercado global de deuda para refinanciar vencimientos”, agregó en una entrevista con FM Milenium.

“De sostenerse este esquema de intervención y considerando los niveles operados en 2025, el ritmo de acumulación podría escalar hacia US$14.000 millones anuales”, había estimado esta mañana Delphos Investment, antes de conocerse la fuerte compra de hoy.

Esto implicaría superar el “piso” de compras de US$10.000 millones fijado para todo 2026 y acercarse al máximo de US$17.000 millones planteado como escenario posible.

La exportación minera proyectada (2025-2035) Invecq

Para Collante, ese escenario es factible: “Estamos a las puertas de una cosecha récord, con un alto saldo de exportaciones energéticas y mineras. Si a eso se suma el estancamiento de las importaciones —al menos hasta que repunte la actividad—, las condiciones están dadas para que se concrete”.

Con este fuerte ingreso, las reservas internacionales brutas del BCRA cerraron en US$45.431 millones, tras aumentar US$279 millones en la jornada, su nivel más alto en casi un mes.