El BCRA volvió a vender y perdió ya más US$1400 millones de sus reservas en intervenciones en tres meses

La crisis de las reservas no deja de agrandarse. El Banco Central (BCRA) debió aportar otros US$100 millones hoy de sus reservas al mercado cambiario oficial, con lo que pasó a mostrar un saldo desfavorable de unos US$50 millones en lo que va del mes, que a su vez coloca el rojo por encima de los US$1400 millones desde noviembre a la fecha.

El dato, que profundiza el deterioro de las reservas netas, se conoce en la jornada en que el Gobierno debe definir si habilita el pago de una nueva cuota de la deuda que mantiene con el FMI, instrucción que tiene tiempo de enviar al ente monetario hasta la medianoche.

El cambio de signo en el saldo de la intervención cambiaria había sido adelantado por LA NACION ayer, al recordar la estacionalidad que presenta la oferta y demanda de divisas a lo largo de cada mes, desde que esta última está fuertemente regulada.

Y se precipitó en una jornada -no casualmente- en la que el volumen de operaciones se amplió 91% (escaló de US$193,5 millones a US$370, 5 millones, el mayor nivel en casi 45 días) lo que obligó a la entidad que conduce Miguel Pesce a suplementar a oferta privada para poder dar curso a los pedidos de compra que habían superado los exigentes filtros oficiales.

El monto vendido preocupa, tomando en cuenta la situación de extrema debilidad que muestran las reservas netas del BCRA. Pero no supone un aumento importante en términos proporcionales en relación con el monto operado por la plaza oficial, ya que implica un aporte del 27% (apenas por encima del registrado en ruedas previas).

Y se verificó en una jornada en la que la entidad volvió a ralentizar el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio oficial (pese a que acelera la pérdida de competitividad del peso al escalar globalmente el dólar y tocar máximos en un año y medio) al intervenir para que el dólar mayorista cierre a $ 104,57/104,77 por unidad para la compra y venta respectivamente, apenas siete centavos por encima del cierre de ayer.

Para los analistas de Portfolio Personal inversiones (PPI) esto confirma que el BCRA ha optado en los últimos días por desacelerar marcadamente el crawling peg tras comprobar que su aceleración había achicado sensiblemente la brecha con la tasa pasiva en pesos (Badlar) “lo que podía significar un incentivo para que los exportadores demoren las liquidaciones”, conjeturaron.

El BCRA viene registrando un saldo de intervenciones sobre el mercado cambiario oficial negativo desde fines de octubre pasado, al punto que ya cedió más de US$1400 millones de sus reservas por esta vía de noviembre a la fecha. Perdió US$ 897millones ese mes y otros US$ 475 millones en diciembre, rojo al que se le deben sumar unos US$50 millones ahora.

El calendario de obligaciones

Esto sucede cuando sus reservas netas se ubican apenas en torno a los US$1700 millones y las líquidas son negativas, datos que explica el clima de nerviosismo cambiario que vuelve a imperar en el mercado y los persistentes récord que marcan a diario tanto el dólar blue como los paralelos.

Para peor la tenencia de reservas brutas cerrará la jornada por debajo de los US$ 38.700 millones (mostrando una caída cercana a los US$200 millones), afectada no sólo por la fuerte venta del día sino también por el efecto que el encarecimiento global del dólar tiene sobre la cotización del oro y la moneda china, cuya variación incide en la contabilidad del swaps. Ese deterioro no considera el pago de US$717 millones que habría que atender mañana.