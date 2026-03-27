El Banco Central ya sumó más de US$4000 millones, pese a que hoy moderó la compra por el rebote del dólar

El Banco Central (BCRA) concretó hoy la 56va compra consecutiva de reservas en el mercado cambiario local. Se trata de una racha que inició el 5 de enero pasado y gracias a la que ya se alzó con más de US$4000 millones.

BCRA cierra la semana con compras por USD 48 millones y supera los USD 4.000 millones desde que arrancó el año pic.twitter.com/JF2WWcycSd — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) March 27, 2026

Más precisamente, acumuló US$4034 millones desde fecha mencionada. Lo logró aunque hoy debió dosificar algo sus intervenciones, al mostrarse más demandada la divisa desde el sector privado, en un contexto de oferta que se ubicó por debajo del promedio de los últimos días. En consecuencia, se operaron US$337 millones cuando la media de lo negociado por rueda en el mes rondaba los US$400 millones.

Para el analista y operador Gustavo Quintana, de PR Cambios, eso estuvo vinculado a “la inminencia del fin de mes y cierre de posiciones” que vencen el martes próximo. “Es lo que pudo haber activado la demanda por cobertura, impactando en el tipo de cambio, que se recuperó parcialmente de las fuertes bajas del comienzo de la semana”, explicó.

El resultado de esa conjunción fue un rebote de $14,50 (+1,06%) del dólar mayorista, que cerró a $1382,50 para la venta (su mayor valor de la semana, aunque cayó $8 respecto al viernes anterior). Todo pese a lo cual se mantiene 19% por debajo del techo de la banda de flotación que, para la jornada, estaba fijado en $1649,13, según lo publicado por el BCRA.

A eso se agregó además la menor adquisición oficial de las últimas siete jornadas (US$48 millones), monto que supone el 14,2% del total negociado.

La intervención oficial se mantuvo, dejando claro que el BCRA busca evitar una mayor apreciación del peso ahora que el “rol del dólar como fuente de presión inflacionaria perdió centralidad”, explicó el economista Nery Persichini, de GMA.

El dólar mayorista, cómodo entre las bandas

Claro que además intenta asegurar el cumplimiento de su meta de compras anual, que va de un mínimo de US$10.000 millones a un máximo de US$17.000 millones, apuntando a que la entidad recupere una tenencia propia positiva, tras largos años de mantenerse en terreno negativo.

Esa situación, aunque mejoró levemente, se mantiene porque el BCRA apenas pudo retener hasta aquí menos de un cuarto de las divisas compradas, ya que debió atender en la primera parte del año y hasta hace sólo unas semanas, la demanda de divisas del Gobierno para hacer frente a vencimientos de deuda en moneda extranjera.