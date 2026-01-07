El canje del bono ajustado al dólar tuvo una adhesión del 64%

El Gobierno consiguió una adhesión del 64,19% al canje que promovió de un bono ajustable por el valor del dólar (dollar-linked) por vencer en 9 días por otro similar que caducará a fin del presente mes.

Se trata de una operación que le permitirá reducir de unos $13 a $9,5 billones el vencimiento que enfrentará a fin de la próxima semana, aunque, según la versión oficial, ese no era el propósito principal.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de $3,417 billones habiendo recibido ofertas por un total de $3,678 billones.

Esto significa una aceptación de 64,19% sobre el total de VNO en circulación.



“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de $3,417 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $3,678 billones. Dolar linked: 16/1/26 (D16E6) US$ 2338 millones rescatado y Dólar linked 30/1/26 (D30E6) por US$ 2356 millones adjudicado”, anunció esa repartición del Ministerio de Economía por redes y mediante un comunicado.

El objetivo de esta licitación es que el roll over de los instrumentos de cobertura Dolár Linked se realice… pic.twitter.com/uz8BYLgNH3 — Felipe Núñez 🦅 (@Felii_N) January 5, 2026

Fue antes de aclarar que esta operación, de la que participó activamente el Banco Central (BCRA) -mayor tenedor individual de este papel- “puso en funcionamiento un mecanismo para facilitar a los inversores la reinversión en instrumentos dólar-link, eliminando el riesgo de fijación de tipo de cambio previo a las licitaciones regulares”, como ya había señalado al momento de anunciar esta conversión.

“El objetivo de esta licitación es que el roll over de los instrumentos de cobertura Dolar Linked se realice con mayor transparencia y menor incertidumbre", explicó, por caso, el economista Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Alejandro Lew, nuevo secretario de Finanzas, junto a Luis Caputo Ministerio de Economía

Los bonos dolar-linked dan cobertura cambiaria al mercado, evitando que haya una mayor presión sobre el billete en el mercado spot. Vale recordar que, en plena temporada electoral, el Gobierno le había canjeado al BCRA unos bonos a tasa fija que tenía en cartera por otros vinculados al ajuste del dólar. Todo para que pudiera brindar cobertura cambiaria al mercado en plena incertidumbre sobre el futuro del dólar.

De este modo, el Gobierno no sólo vendió dólares cash al mercado en ese contexto, sino que -a la vez- era activo oferente de cobertura contra la devaluación por vía del BCRA. Lo hacía mediante contratos de futuros -tenía un tope de posición vendida por el equivalente a US$9000 millones que se temió pudiera no alcanzar dado que había llegado a superar los US$7000 millones en ese momento- y los mencionados bonos “dolarizados” que había recibido para aumentar su poder de fuego.

En total, en ese entonces, el Ministerio de Economía le entregó cinco títulos al BCRA, por un valor nominal equivalente a US$1457 millones. Entre ellos estaba la Lelink (D16E6), que se podía canjear hoy, además de otra por vencer el 30/4/2026 (D30A6) y un Bono dólar linked al 30/6/2026 (TZV26).