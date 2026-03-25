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El consumo volvió a caer en febrero: bajan casi todos los sectores, salvo el comercio electrónico

Registró un descenso del 3,4%, según la consultora Scentia

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En el acumulado del primer bimestre, el consumo masivo registra una contracción del 2,1%
En el acumulado del primer bimestre, el consumo masivo registra una contracción del 2,1% Freepik

El consumo masivo registró en febrero una caída interanual del 3,4% y sumó así su segundo mes consecutivo en baja, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Scentia, que analiza el desempeño de los distintos canales de venta. La retracción fue generalizada, con la única excepción del comercio electrónico.

En la comparación entre febrero de 2026 y el mismo mes del año anterior, las ventas en supermercados retrocedieron un 5,9%; en mayoristas, un 3,6%; en autoservicios independientes, un 3,8%; en farmacias, un 2,9%; y en almacenes y kioscos, un 1,9%. En contraste, el canal online mostró un crecimiento del 26,5%.

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“Parte de la explicación de esta dinámica puede encontrarse en la inflación de los últimos meses, que afectó el poder de compra de los consumidores”, señalaron desde la consultora dirigida por Osvaldo del Rio. Cabe recordar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero dio 2,9% y encadenó nueve meses de subas.

En el acumulado del primer bimestre, el consumo masivo registra una contracción del 2,1%.

Las ventas en supermercados retrocedieron un 5,9%
Las ventas en supermercados retrocedieron un 5,9%JUAN MABROMATA - AFP

Los datos privados se suman a los indicadores difundidos el viernes pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que mostraron caídas en supermercados y centros comerciales durante enero, mientras que el canal mayorista evidenció una leve recuperación.

En supermercados, el índice de ventas totales a precios constantes registró en enero una baja del 1,2% interanual y del 1,5% frente a diciembre. La serie tendencia-ciclo también presentó una variación negativa del 0,1% respecto del mes previo.

En supermercados, el índice de ventas totales a precios constantes registró en enero una baja del 1,2% interanual y del 1,5% frente a diciembre, según el Indec
En supermercados, el índice de ventas totales a precios constantes registró en enero una baja del 1,2% interanual y del 1,5% frente a diciembre, según el Indec Daniel Basualdo

Medido en valores corrientes, la facturación alcanzó los $2.339.233,3 millones, lo que implicó un incremento del 25,1% en comparación con enero de 2025. Entre los rubros con mayores subas se destacaron carnes (49,4%), verdulería y frutería (38,3%), alimentos preparados y rotisería (32,5%) y panadería (27,2%).

En los centros comerciales, en tanto, las ventas totalizaron $5676,8 millones a precios constantes, con una leve caída del 0,1% interanual. Los principales rubros de consumo fueron indumentaria, calzado y marroquinería (33%), patio de comidas (20,5%), ropa deportiva (11,2%) y electrónicos (10,7%).

A contramano de estos segmentos, los mayoristas registraron en enero un crecimiento del 1,3% interanual y del 0,8% respecto de diciembre.

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