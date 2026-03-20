En enero, el consumo siguió débil en supermercados y shoppings, pero repuntó en mayoristas

El consumo masivo registró un inicio de año desigual, con caídas en supermercados y shoppings, y una leve recuperación en el canal mayorista, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En los supermercados, el índice de ventas totales a precios constantes mostró en enero una baja del 1,2% interanual y del 1,5% con respecto a diciembre. La serie tendencia-ciclo también registró una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior.

En términos de valores corrientes, la facturación de la Encuesta de Supermercados alcanzó los $2.339.233,3 millones, lo que representó un incremento del 25,1% frente a enero de 2025. Entre los rubros que más crecieron se destacaron: carnes (49,4%), verdulería y frutería (38,3%), alimentos preparados y rotisería (32,5%) y panadería (27,2%).

En cuanto a los medios de pago, las ventas en efectivo totalizaron $400.405,8 millones (17,1% del total), con un alza del 35,4% interanual. Las operaciones con tarjeta de débito sumaron $585.091,7 millones (25% del total), con un crecimiento del 8,5%, mientras que las realizadas con tarjeta de crédito alcanzaron $1.008.091,3 millones, equivalentes al 43,1% del total.

En los shoppings, la facturación alcanzó los $5676,8 millones a precios constantes, con una leve caída del 0,1% con respecto a enero de 2025. Los principales consumos fueron indumentaria, calzado y marroquinería (33%), patio de comidas (20,5%), ropa deportiva (11,2%) y electrónicos (10,7%).

El informe distingue las ventas por jurisdicción a precios corrientes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $139.315,2 millones (+23,8% interanual); 24 partidos del Gran Buenos Aires, $169.135,7 millones (+20,3%); Región Pampeana, $117.122,6 millones; Región Cuyo, $36.178,4 millones (+21,2%); Región Norte, $26.764,0 millones (+7,8%); y Región Patagonia, $24.205,7 millones (+21,0%).

A contramano de estos canales, los mayoristas registraron en enero un crecimiento del 1,3% interanual y del 0,8% respecto a diciembre, mostrando una recuperación incipiente después de varias caídas interanuales en 2025, con la excepción de diciembre.

En supermercados y shoppings, la evolución continúa siendo inestable. Las grandes cadenas alternan subas y bajas desde septiembre de 2025, mientras que los centros comerciales acumulan descensos desde junio del año pasado.