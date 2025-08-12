El dólar lleva ocho ruedas a la baja, pero crece la demanda de cobertura cambiaria

El dólar se volvió a reacomodar hoy a la baja, por octava rueda consecutiva, en un contexto de mercado caracterizado por las altas tasas de interés en pesos que derivaron del apretón monetario que resolvió a fin de julio el Banco Central (BCRA) al subir de manera sorpresiva los encajes bancarios y retirar de circulación en sólo unos días el 9,5% del dinero privado transaccional.

La divisa cerró para la venta en la plaza mayorista a $1317,50 (-$4,50 o -0,34%) respecto del cierre de previo, con lo que ya se alejó -4,11% (o $56,50) del máximo de $1374 que había marcado al cierre del mes pasado.

Al mismo tiempo, según el promedio que releva el BCRA, el minorista cedió 0,7%, al quedar ofrecido a un promedio de $1330,76 para la venta y el dólar tarjeta o turista, resultante de aplicarle al oficial minorista un recargo del 30% deducible del impuesto a las ganancias, se ubicó en $1729.

El repliegue de la divisa en estos segmentos de mercado fue acompañado por los dólares financieros, que ajustaron 0,2% a la baja en la jornada, para ofrecerse a un promedio de $1322,40 y 1326,10, en los casos del dólar MEP (o Bolsa) y el Contado con Liquidación (CCL). En igual dirección se movió el dólar paralelo o blue, que quedó ofrecido a un promedio de $1330 en la City porteña (-$5 o 0,37%) volviendo a los valores del viernes.

Demanda en alza Compumar

La estabilización del tipo de cambio convive con una demanda por coberturas cambiarias que no cede, algo si se quiera natural en el contexto de un mercado que intenta saber cómo vienen las próximas elecciones, para dilucidar el impacto que podrían tener en la gobernabilidad.

De hecho, el interés abierto con contratos de dólar a futuro volvió a aumentar en un equivalente a los US$164 millones en la jornada, lo que hace que el total de coberturas tomadas ya asciende a US$6240 millones.

“En futuros se operaron US$893 millones, destacándose el contrato de fin de mes pactado a $1356, lo que deja una tasa nominal implícita del 52,15%”, reseñaron al respecto desde ABC Mercado de Cambios.

Todo esto en un contexto de tasas de interés en pesos a corto plazo que se mantienen altas e incluso volvieron a subir en algunos casos (como el de las cauciones, donde tocó al cierre el 80% para operaciones a un día), en un mercado que se volvió a mover cauteloso a la espera de la licitación en la que el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos por $15 billones, y del dato de inflación de julio que difundirá el Indec mañana.

📌 BCRA mueve fichas antes de la licitación



El Central lanza una ventanilla de liquidez: bancos que compren LECAP > 60 días en la licitación podrán acceder a pases activos para obtener efectivo sin vender letras a pérdida.



💬 En simple: "Si me comprás deuda más larga del… https://t.co/SntHZVmhey — Inversiones Pergamino (@InversorPerga) August 12, 2025

Al respecto, trascendió que el BCRA reabriría mañana una ventanilla de liquidez para operar con los bancos contra la entrega en garantía de Letras Capitalizables (Lecap) de corto plazo, una movida con la que busca asegurar que el Gobierno pueda comenzar a extender plazos en sus colocaciones sin verse forzado a validar en la emisión de tasas hasta cuatro veces mayores a la inflación esperada, como las que se están operando actualmente en el mercado.

“Los bancos podrán acceder a pases activos para obtener efectivo sin vender letras a pérdida. En simple: Si me comprás deuda más larga del Tesoro, yo te doy liquidez rápida a cambio, así no te quedás sin caja. Objetivo: techo a las tasas y alargar plazos al Tesoro antes de las elecciones”, tradujeron mediante un posteo desde Inversiones Pergamino.

El humor en Wall Street, muy mejorado tras el buen dato de inflación en EE.UU., ayudó a los ADR argentinos AFP

La que volvió a cerrar en alza fue la Bolsa porteña (+0,5), aunque recortando sensiblemente las mejoras que en horas de mediodía le hicieron superar al S&P Merval los 2350 puntos en pesos, máximos en pesos desde fines de mayo (clausuró el día en 2311,8), pese a que se sigue repitiendo la presentación de muchos balances decepcionantes.

Dicha valorización fue promovida por la buena rueda que los ADR argentinos tuvieron en Wall Street (subieron entre 3,3% y 2,4% los papeles de Edenor, IRSA, Mercado Libre, Telecom y Galicia), plaza que festejó con subas promedio del 1% en sus índices de precios referenciales el buen dato de inflación de EE.UU., lo que hace que los inversores ya asignen un 90% de probabilidad a un próximo recorte de la Fed a las tasas en su reunión de septiembre.