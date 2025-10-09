El dólar sigue en alza y el Tesoro sube el precio de las divisas que vende al mercado

La ventana de tiempo entre el inicio del viaje a Washington del equipo económico y la bilateral en la Casa Blanca que mantendrá el presidente Javier Milei el próximo martes tiene al sector financiero en modo expectante. Y en ese escenario, el Gobierno intenta mantener bajo control la cotización del dólar, que luego de algunos días sin grandes movimientos hoy opera en alza.

La cotización de la divisa en el Banco Nación se encuentra a $1490, unos $35 por encima del cierre del miércoles. Ese movimiento equivale a un alza del 2,4%.

El dólar mayorista registra un movimiento similar. Su cotización se ubica en $1,466. Esto implica una suba diaria del 2,6%. Este es el mercado en el que operan bancos, empresas exportadoras e importadoras, el Banco Central y el Tesoro, que hoy dio un paso más en su ‘crawling peg’ dentro de la banda y, luego de mantenerse en posturas de venta por $1430, decidió subir ese valor a $1470.

Se trata de una cotización que está apenas por debajo del techo formal de la zona de libre flotación que se implementó desde abril en el marco del acuerdo con el FMI, que hoy se ubica apenas por encima de $1485.

El dólar abrió al alza este jueves Shutterstock

Los dólares financieros también abrieron al alza, aunque con una tendencia más desacelerada. En el caso del MEP, llegó a operar por encima de $1531, aunque luego retrocedió hasta $1505. El contado con liquidación (CCL) refleja un ascenso más marcado. Su cotización llegó a $1569, aunque luego cayó a $1528.

De este modo, la brecha entre el dólar mayorista y el CCL es de unos $101,88. En términos porcentuales, esto es un 6,9%. Es decir, un valor inferior al estimado por especialistas financieros cuando, hace dos semanas, el Banco Central dispuso nuevas normas para la venta de dólares financieros.

El movimiento del dólar minorista contrasta con el riesgo país. Esta variable financiera marca 1071 puntos. Ayer había cerrado a 1074 puntos.

Este descenso del riesgo país, que aún se encuentra por arriba de la barrera de los 1000 puntos, tiene su correlato en la evolución de los bonos. La mayoría de ellos experimentan un comienzo de jueves con números verdes. El AL29 y el AL29D suben 0,24% y 0,34% respectivamente, y el AL30, 0,63%.

La Bolsa porteña también inició la jornada con buen pie: 1% por arriba del cierre del miércoles. A su vez, casi todas las acciones cotizan al alza. Solamente tres presentan números rojos: Aluar (-2,16%), Transportadora de Gas del Norte (-1,74%) y Metrogas (-0,07%).

Del otro lado, quienes encabezan la tabla de alcistas en este jueves son: Banco Macro (+7,75%), Sociedad Comercial del Plata (+2,81%) y Edenor (+2,61%).

A diferencia de lo que se observa en el ámbito doméstico, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, conocidas como ADRs, presentan números mixtos.

Despegar, Supervielle y Telecom están en verde con alzas que oscilan entre el 0,2% y el 0,4%. Por el contrario, Globant, Corporación América, YPF y Pampa experimentan un leve descenso del 0,1%.