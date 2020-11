Kuwait creó tiene un fondo soberano con el cual realizó inversiones de más de US$17.000 millones; en la Argentina tiene proyectos por US$400 millones, pero esperan seguir creciendo

Sofía Diamante Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 09:58

Kuwait es un pequeño país de Medio Oriente, con una población de 4,5 millones de habitantes y uno de los PBI per cápita más altos del mundo, de US$22.250, según datos del FMI, el doble de los US$8430 de la Argentina. La relación entre ambas naciones nació en el turbulento 1976, cuando se abrió una oficina diplomática del país árabe en Buenos Aires, pero se afianzó en 1990, cuando Iraq invadió Kuwait y el gobierno de Carlos Menem fue uno de los primeros en mandar un barco de la Armada para que sean parte de la coalición internacional que participó en la Guerra del Golfo.

"Pasaron 30 años, pero nunca nos vamos a olvidar la posición que tomó la Argentina en ese entonces. Al día de hoy tenemos una relación fluida con el expresidente Menem, asistió el año pasado a nuestro día nacional y yo estaba orgulloso de tenerlo como visitante de honor", cuenta Abdullah Alyahya, embajador del Estado de Kuwait en el país hace dos años, en una entrevista con LANACION.

El país árabe, cuyo nombre significa Fortaleza, subsistía de la pesca de perlas antes de acumular riqueza gracias al descubrimiento del petróleo, en 1938. Poco después fundó el Fondo Soberano de Kuwait, que realizó inversiones por más de US$17.000 millones. "La Argentina fue uno de los primeros países no árabe en recibir financiamiento", dice el embajador. Fue en 1995, cuando se destinaron US$609 millones para la construcción de una ruta provincial.

Hace solo un mes, Kuwait volvió a ser noticia en el país luego de anunciar un préstamo de US$100 millones para la primera etapa de la construcción de un acueducto biprovincial entre Santa Fe y Córdoba, que en total demandará US$250 millones. Además, tiene inversiones por US$300 millones en obras en otras provincias.

El presidente Alberto Fernández y el embajador del Estado de Kuwait en la Argentina, Abdullah Alyahya, cuando presentaron la inversión en el acueducto de Córdoba y Santa Fe

"La relación diplomática entre la Argentina y Kuwait siempre fue excelente, pero no estamos satisfechos con la política comercial. Por eso estamos trabajando en la firma de dos acuerdos para eliminar la doble tributación y así poder avanzar con más inversiones. Esto le daría posibilidades a los dos países de beneficiarse. Nosotros estamos muy interesados en saber el know how y la tecnología utilizada en la producción no convencional de petróleo, como tienen en Vaca Muerta", indicó Abdullah Alyahya.

El embajador señala que Kuwait "es amigo con todos", desde gobiernos de derecha a izquierda, y remarca que uno de los últimos viajes del excanciller Jorge Faurie fue a ese país. "Apoyamos a la Argentina sin importar quién gobierne. Habíamos invitado al presidente Alberto Fernández a una visita a Kuwait para el mes pasado, pero se suspendió por la pandemia, así que lo volvimos a invitar para 2021, para afianzar aún más las relaciones bilaterales", indicó.

En la oficina que tiene el embajador en Puerto Madero sobresalen los portaobjetos de cuero de la marca Vaca Valiente, como el famoso lapicero en forma de canguro que le dio visibilidad a la marca argentina en el plano internacional. También tiene dos cuadros grandes con las fotos del emir que falleció hace dos meses, Sabá Al Ahmad Al Sabá, y su sucesor, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, y una pelota de fútbol que le regaló el embajador de Qatar, quien tiene su oficina en el mismo edificio.

Según datos de la embajada de Kuwait, hay 40 argentinos viviendo en ese país; la mayoría trabaja en el rubro gastronómico

Además tiene un frasco lleno de pistachos que, aclara, tiene el mismo nombre en árabe. "Hay muchas palabras árabes que ustedes utilizan en su vida cotidiana, como camisa, pantalón y mesa", dice Abdullah Alyahya.

La Argentina le exporta a Kuwait carnes bovinas, carne aviar congelada, cereales, frutas, lácteos, pescado, trigo y ganado en pie, pero las cantidades no son significativas. "Mi idea es que la Argentina tenga un hub en Medio Oriente. Quiero organizar una conferencia para que las personas de negocios de ambos países se relacionen", comentó.

Por otro lado, según datos de la embajada, en Kuwait viven solo 40 argentinos, y la mayoría trabaja en el rubro gastronómico. Para visitar el país, actualmente se necesita gestionar una visa, pero el embajador indicó que se está trabajando para eliminar ese requisito.

Kuwait vivía de la pesca de las perlas hasta que en 1938 se descubrió petróleo y se volvió uno de los países más ricos del mundo, con un PBI per cápita de US$22.250

Y en cuanto a turismo receptivo, 1000 residentes de Kuwait visitaron la Argentina en 2019. Uno de los destinos preferidos es el de cruzar a la Antártida en crucero. "Yo soy de viajar mucho y nunca vi tanta variedad turística como hay acá, con Bariloche, Ushuaia, Corrientes, Iguazú, Mendoza. Es un sector en el cual no invierten tanto y sería un ingreso grande para la Argentina", recomendó Abdullah Alyahya.

"Soy una persona del desierto, pero por el marketing que hacen en Estados Unidos, ya visité el Gran Cañón tres veces. Acá no hace falta hacer marketing, es solo poner la imagen de lo que ofrecen. Espero que los gobernadores argentinos inviertan más en este sector, más de lo que hacen ahora, porque les dará grandes oportunidades en lo económico. Además, los turistas abrirán nuevas puertas: primero llegan como turistas y después como personas de negocios", agregó.

A modo de ejemplo, comparó la burocracia que hay en el país con la que hay en Paraguay, donde también es embajador. "Las regulaciones en Paraguay son fáciles, pero acá no. Se debería reorganizar todo. No se necesita mucho esfuerzo o tiempo para hacerlo. Estoy seguro de que los argentinos pronto van a resolver sus problemas. El presidente Fernández está haciendo un gran trabajo. Los argentinos tendrán nuestro apoyo para poner al país en una situación mejor", concluyó Abdullah Alyahya.

Conforme a los criterios de Más información