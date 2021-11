El emotivo homenaje de Ricky Sarkany a su hija Sofía: “Dejó un legado inmenso”

“Lo importante en la vida es ser protagonistas. Sócrates decía ‘habla para que yo te vea’. Uno tiene que ser tacaño con la vida de uno, tiene la oportunidad de trascender, de ser recordado y dejar un mundo mejor, haber dejado su impronta. De eso se trata la vida”, expresó Ricky Sarkany al recordar a su hija Sofía, quien falleció en marzo pasado.

Durante el evento Mujeres Líderes, organizado por LA NACION, el creador de la famosa marca de zapatos que lleva su nombre recordó la trayectoria que hizo su hija, el legado que dejó y la filosofía de vida que caracteriza a la familia Sarkany.

“No debe pasar que los hijos dejen a los padres, pero hay que sacarle el jugo a cada uno de los momentos de los chicos, que son lo que gobiernan al mundo, los que marcan el destino. Los grandes, cuando somos grandes, empezamos a ser conservadores. Los chicos vienen a romper todo eso. Hoy estamos en un foro de Mujeres Líderes, y vemos mujeres que vienen a mostrar que los valores son completamente otros. Escuchar las palabras de Sofía [participando en los eventos previos] me llena de emoción y sé que su palabra no me llega solo a mí, sino a muchísima gente. Deja un legado inmenso con su marca, Félix [su hijo], con todo lo que soñó. Y nuestra misión es seguir adelante”, expresó en un mano a mano con José del Rio, secretario de Redacción de LA NACION.

Al respecto, Sarkany aseguró que el mundo está cambiando con las nuevas generaciones y que hoy la moda tiende a ser más consciente, amigable con el medio ambiente. Por eso, entre las acciones que tomaron para continuar con el legado de su hija, con cada compra en Sofía Sarkany la marca se compromete a plantar un árbol. “Ella tiene una visión global que, gracias a haberla conocido, podemos interpretar, aceptar y saber que son los valores de nuestra vida”, remarcó.

Ricky Sarkany en un mano a mano con José del Rio Chiara Malavolta

Si hay algo en que se diferenciaba de su padre, era con el diseño. Según las palabras de Sarkany, ella diseñaba sabiendo qué era lo que le gustaba a la gente. Algo que para el empresario suena sencillo, pero que en la práctica no lo es. “Tenía esa sensibilidad. Yo no sé qué le gusta a la gente. Nosotros somos analistas socioculturales económicos de distintos momentos de la sociedad y de esa manera elaboramos, dando el ADN, una cantidad de modelos. Por ahí decimos este va a ser el que va a gustar más, y es otro. Ella eso lo tenía claro. Hay mujeres que admiro mucho, que son las que marcan el camino. Sofi está incluida, para mí lidera mis pensamientos en la vida”, comparó.

“Sofi hablaba de reilusionarse permanentemente. Decía de hacer de su vida su propia obra de arte, dejó muchísimo escrito. Cuando falleció y volvimos de la clínica, encontramos en la mesa de luz un mensaje que decía ‘estoy bien y voy a estar mucho mejor’. Nos había dejado un mensaje y eso nos hace, no te puedo decir que fortalecer, pero nos da energía para seguir adelante. Siento que está mal, que estoy acá, hablando de Sofía, y afectando una cuota de humildad, creo que Sofía debería estar hablando de mí y no yo de ella. Lo siento injusto”, se abrió.

Durante la charla, Ricky Sarkany también hizo un recorrido por su historia familiar. Su madre debió “ser exterminada en Auschwitz, como mi tía”. Su padre “probablemente” pudo haber muerto en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ninguna de las dos cosas ocurrió. En cambio, partieron para la Argentina, sin conocer el país y sin dinero, en busca de tener una vida mejor para sus hijos.

El emotivo momento en que LA NACION le regaló a Ricky Sarkany una fotografía de él y su hija Sofia compartiendo charla en eventos previos del diario Chiara Malavolta

Nacido en la Argentina, Ricky Sarkany se casó con Graciela Papini y en el camino descubrieron que no podían tener hijos. Fueron a cuatro médicos especialistas diferentes e incluso uno les pidió que informen si, casi por obra de magia, tenían un hijo “por un tema estadístico”. A pesar de las malas perspectivas, tuvieron cuatro hijas.

“Muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan cosas malas, cómo esto me puede pasar a mí, pero nunca se cuestionan las cosas buenas que a lo largo de nuestra vida nos tocó vivir. Amistad, momentos, disfrutar, sonrisas. Se trata de tener una filosofía de vida, que es la que tenemos nosotros. Si ven un denominador común en la familia Sarkany, es la sonrisa. Mi madre, cuando ya estaba internada, estábamos fuera del cuarto y para entrar nos sacábamos las lágrimas y poníamos la mejor sonrisa para verla. Y nos decía ‘no te pongas mal, es la vida’. Ella consolándome a mí. Son aprendizajes, la vida mal que mal o bien que bien, continúa. Tuve y tengo cuatro hijas mujeres, y estoy segura de que Sofía, esté donde esté, tiene una sonrisa enorme, esperando que quienes estamos en esta vida terrenal estemos disfrutando de este tiempo y recordando y teniendo su experiencia como un camino a recorrer”, agregó.

Ricky Sarkany asegura que no entiende por qué la gente dice que él es exitoso. La palabra éxito proviene del latín, exitus, la cual significa salida. Y para el empresario, solo se puede medir al final, luego de un largo camino recorrido. “¿Éxito de qué? ¿De crear el zapato más lindo? ¿De que lo usaron en los Martín Fierro? ¿De que se vendieron muchos zapatos? Eso no es éxito. Yo admiro a muchas personas por un valor completamente distinto a ese”, concluyó.