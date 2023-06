El empresario argentino Martín Varsavsky cuestionó las ideas de dolarización y de volver al “uno a uno”

escuchar

Martín Varsavsky, el empresario argentino que tiene participación en diferentes emprendimientos tecnológicos desde Madrid, España, cuestionó en las redes sociales la idea de dolarizar la economía argentina que impulsan Javier Milei y algunos economistas como salida a la actual crisis económica, en la antesala de la campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales.

“La Argentina no necesita adoptar el dólar, ni hacer un uno a uno, ni unirse a la moneda de Brasil. Lo único que necesita es bajar el gasto público, dejar de estrangular a la economía privada y lograr que lo que recaude en impuestos iguale a lo que gasta en servicios sociales”, afirmó a través de un hilo en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, el fundador de cinco unicornios, tal como se conoce a las compañías que logran superar la valuación de US$1000 millones, explicó que cuando el país “tuvo la disciplina monetaria del uno a uno la arruinó con el desastre fiscal y el enorme endeudamiento”. Y aventuró: “La solución pasa por tener disciplina monetaria, fiscal y de endeudamiento. Si la Argentina se dolariza ahora será de vuelta no competitiva”.

El mensaje del empresario circuló el mismo día en que la gira de la cantante Taylor Swift, quien dará recitales en la Argentina en noviembre próximo, ilustró la crisis y el atraso cambiario que hace que, por ejemplo, para los estadounidenses que residen en Miami o Nueva York sea más barato viajar a Buenos Aires a ver a la artista que comprar un ticket de reventa en su país. Según la página de reventa Seat Geek, un ticket para ir a un show este viernes en Detroit cuesta aproximadamente US$1000, mientras que la ubicación más privilegiada del estadio de River cuesta $75.000 más gastos de servicios (casi US$154 según la cotización del blue).

“El peligro que veo en una Argentina dolarizada es que los términos de intercambio sean como los de los 90 y la gran industria del conocimiento, el turismo y muchas otras pierdan competitividad. Que sólo valgan la pena la agricultura y minerales. La Argentina tiene que costar como Chile, no como Nueva York ‘deme dos’”, opinó el hombre de negocios.

Varsavsky fundó ocho empresas en Estados Unidos y Europa en los últimos 30 años y participa e invierte en, por lo menos, 30. Entre las compañías que creó se encuentran Overture Life, un laboratorio de embriología; Goggo Network, una startup para flotas de vehículos autónomos; Viatel (fibra óptica), Eolia (energía renovable) y Ya.com (la marca de internet de Jazztel).

El año pasado, en el marco del panel “El fenómeno de los unicornios argentinos”, del evento South Summit Madrid, organizado por IE University, el emprendedor expresó: “Hoy estamos tratando de explicar el misterio de la Argentina. ¿Cómo puede ser que a un país que le va tan mal, tenga tanta gente exitosa?”.

“En medio del desastre económico y continuo descenso en los rankings internacionales, hay otro ranking absolutamente insólito, que es el valor de las startups argentinas. Es, por ejemplo, catorce veces más alto que las startups españolas, cuando España tiene un PBI que es cuatro veces mayor”, precisó Varsavsky, para quien la Argentina es un buen mercado para “hacer pruebas” pese a que, a la hora de crecer, el “95% del éxito de ventas” está fuera del país.

“Creo que la necesidad es madre de la invención. Es la necesidad, en una sociedad que fracasa, de probar que uno no es un fracasado”, dijo el empresario durante el evento, y reflexionó: “Cuando llegué a Estados Unidos tenía más ganas que los demás. De demostrar que a mí me habían echado del país, que los militares habían matado a mi primo. Quería probar que valía y que no debía ser expulsado. De ahí viene que los argentinos, fuera de la Argentina, tienen algo que probar que quizás los nativos no lo tienen”.

